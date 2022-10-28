Джейк Пол — Андерсон Силва: где и когда смотреть боксёрский поединок легенды UFC

Дата и время боя

Боксёрский поединок между известным блогером Джейком Полом и легендой ММА Андерсоном Силвой состоится в ночь с 29 на 30 октября по московскому времени в городе Глендейл, штат Аризона, США. Для блогера это уже шестой бой. Прошлые пять схваток закончились досрочными победами Пола. В его послужном списке значатся экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

Что касается Силвы, то его рекорд в боксе — 3-1. Но единственное поражение было ещё в 1998 году. А в прошлом году он смог одолеть экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-мл. Также Паук нокаутировал в первом раунде Тито Ортиса. Поэтому 47-летний бразилец до сих пор опасен.

Начало трансляции боксёрского турнира — в 4:00 мск, Силва и Пол выйдут в ринг примерно в 7:00 мск.

Прямая трансляция боя Джейк Пол — Андерсон Силва

Трансляцию боксёрского турнира с боем Джейк Пол — Андерсон Силва проведёт американский телеканал SHOWTIME Sports по системе платного просмотра PPV. Однако российским пользователям эфир недоступен.

Полный кард турнира с боем Пол — Силва

Поединок между Джейком Полом и Андерсоном Силвой не является главным в этом карде, но точно самым хайповым. Кроме них в карде выступят бывший боец UFC Юрайя Холл, закончивший карьеру Силвы в ММА, а также известный YouTube-блогер российского происхождения Михаил Варшавский, известный в блогерской среде как Доктор Майк.

Антонио Ниевес (20-3-0) — Алехандро Сантьяго (26-3-5);

Эштон Сильв (7-0-0) — Браулио Родригес (20-4-0);

Шадасия Грин (10-0-0) — Оглейдис Суарес (30-4-1);

Джейк Пол (5-0-0) — Андерсон Сильва (3-1-0);

Джеремая Милтон (6-0-0) — Квентин Самптер (5-0-0);

Данни Барриос Флорес (10-0-0) — Эдгар Ортис-мл. (8-3-2);

Адриан Родригес (2-0-0) — Доминик Гриффин (4-2-1);

Крис Авила (1-1-0) — Михаил Варшавский (дебют);

Элизер Силва (1-0-0) — Энтони Ханна (3-4-0);

Левеон Белл (дебют) — Юрайя Холл (дебют).

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Прогноз и ставки на бой Пол — Силва

Формат поединка восьмираундовый. Фаворитом схватки является молодой блогер. Досрочные победы над Вудли и Аскреном убедили букмекеров в его способностях. Потому на его победу букмекеры дают коэффициент 1.48, а на триумф Силвы — 2.88. Но прошлые схватки Пола были против базовых борцов. Поэтому ударник Силва способен на сенсацию даже в свои 47 лет. Чего стоит его победа над Хулио Сезаром Чавесом-мл.

Того же мнения придерживается известный боец UFC Пэдди Пимблетт.

«Андерсон Сильва, безусловно, один из величайших бойцов всех времен. Я не вижу, как Пол сможет продержаться больше трех раундов. У него нет никаких шансов. В этом поединке Джейк поймет, что значит драться с настоящим ударником», — заявил английский боец.

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