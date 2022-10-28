Мага Исмаилов зачистил поляну в России. Теперь идёт за экс-бойцом UFC

Магомед Исмаилов продолжает удивлять. Совсем недавно он в блестящем стиле разнёс Александра Илича. На 10 декабря уже запланирован возможный поединок с Александром Шлеменко, который должен пройти в Екатеринбурге. Но Лысый хищник не собирается на этом останавливаться.

Известный промоутер Владимир Хрюнов выдал огненный анонс. Он рассказал, что Магомед подерётся с бывшим бойцом UFC Майком Перри. По предварительной информации, бой запланирован на 10 марта 2022 года. Таким образом, Исмаилов получит три месяца на восстановление и подготовку к новому вызову. Хрюнов выложил постер предстоящего поединка и оставил под ним подпись: «Приготовьтесь к грохоту».

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Майку всего лишь 31 год, он на пять лет моложе Исмаилова. Кроме того, он имеет солидный бэкграунд выступлений в UFC. К дебюту в организации в 2016 году Перри подошёл со статистикой 7-0. А переход под крыло самого известного промоушена раскрыл его на максимум. Дважды он забирал награду «Выступление вечера», ещё два раза получал «Бой вечера». Майк всегда любил выдавать настоящее шоу. К одному из поединков он самостоятельно организовывал лагерь. Во время поединка в его углу не было тренера, а секундантом стала девушка бойца.

Перри был выгоден UFC, но со временем его результаты очень сильно ухудшились. После старта 4-1 он растерял всё и завершил карьеру в организации со статистикой 7-7. Однако свои бойцовские навыки и желание Майк не растерял. Поэтому он с удовольствием принял решение подписать контракт с Bare Knuckle FC.

Исмаилов после поражения от Владимира Минеева начал более серьёзно относиться к тренировкам и подготовке к новым поединкам. Бой с Перри станет для него настоящим вызовом. А ещё большой интерес вызывает формат, в котором будет проведён поединок. Возможно, Лысый хищник готов зарубиться даже на голых кулаках.