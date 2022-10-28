«Голова Ломаченко улетит в зрительный зал». Соперник украинца бьёт со страшной силой

Осталось меньше двух дней до очередного боя Василия Ломаченко. Прославленный украинский боксёр впервые выйдет в ринг после почти годового простоя. В последнем поединке Василий легко разбил крепкого Ричарда Комми, доказав, что его ещё рано списывать со счетов. Теперь против Ломаченко сразится ещё один мощный соперник, к тому же не имеющий поражений. Джэмейн Ортис молод, голоден до побед и очень опасен. Справится ли Василий?

Возраст Ортиса — главное его преимущество. В полулёгком весе спортсмены стареют рано: без невероятной скорости в этом дивизионе делать нечего. А этому парню всего 26 лет, он находится в самом расцвете физических сил. У Джэмейна полный порядок со скоростью и реакцией, с выносливостью тоже всё хорошо — он легко проходит полную дистанцию боя. Конечно, Ломаченко тоже всегда славился невероятной скоростью, но есть проблема — через несколько месяцев Василию стукнет 35 лет. Критический возраст для данной весовой категории.

Вдобавок у Ортиса весьма тяжёлый удар. Американского парня нельзя назвать шикарным нокаутёром: он одержал нокаутами только половину своих побед. Но удары Джэмейна имеют накопительный эффект, серьёзно изматывая оппонентов. Возрастному Ломаченко будет очень непросто нивелировать страшные атаки Ортиса. Американец выйдет с явным желанием нокаутировать украинскую легенду: Василию нужно продемонстрировать великолепную защиту, чтобы этого избежать. Так думают и многие болельщики.

KingLos: «Этого парня недооценивают. Лома должен побеждать благодаря опыту, но с Ортисом зевать будет нельзя вообще. У этого боксёра есть талант, и молодость тоже на его стороне».

Chupa_chups035: «Ортис бьёт так, что голова Ломаченко улетит в зрительный зал. Василий, ты уже боишься?»

Sportz Mind: «Апперкот Ортиса — лучший шанс остановить Лома. Но мне кажется, Лома слишком хорош. Или нет?»



Действительно, украинца ждёт очень непростое испытание. Молодой и голодный парень с сильным ударом как следует потреплет Василию нервы. Но Ломаченко обязан проходить Ортиса, особенно если по-прежнему мечтает о возвращении чемпионских поясов. За двукратного олимпийского чемпиона говорят огромный опыт и невероятные боксёрские умения: возможно, Джэмейн дотянет до судейского решения, но апсет он не сотворит. Ломаченко сейчас просто сильнее.