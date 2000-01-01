Василий Ломаченко и его рекорды
Хай-тек проводит легендарную карьеру в боксе с множеством титулов и наград. Украинец продолжает переписывать историю профессионального спорта.
Рекорд по скорости завоевания титула чемпиона мира
В июне 2014-го Ломаченко побил Гэри Расселла. Украинец стал вторым боксёром в истории, завоевавшим титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге.
Рекорд по наименьшему количеству побед до пояса
После этого же поединка Ломаченко установил очень любопытную планку. Он стал первым боксёром в истории, сумевшим стать чемпионом мира, имея до этого всего одну победу.
Рекорд по количеству боёв до завоевания двух поясов в разных весах
В июне 2016 года Ломаченко нокаутировал Мартинеса. Он стал первым в истории боксёром, завоевавшим титул чемпиона мира в двух весовых категориях всего за семь боёв.
Рекорд по количеству боёв до завоевания трёх поясов в разных весах
Украинец не остановился на достигнутом и установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории всего за 12 поединков. Помогла победа над Хорхе Линаресом.
У Хай-тека огромное количество наград и титулов
Василий — лучший боксёр 2016 года по версии телеканала HBO и 2017 года — по версии издания The Ring, экс-чемпион мира в полулёгком и 2-м полулёгком весе по версии WBO, в лёгком дивизионе WBO, WBC и WBA.
Василий Ломаченко — легендарный рекордсмен!
Украинец сначала выиграл всё, что только можно, в любительском боксе. А затем он переписал историю профессионального спорта. В ночь с 29 на 30 октября его ждёт новый вызов — Джэмейн Ортис.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
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