Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко

Рекорд по количеству боёв до завоевания двух поясов в разных весах

В июне 2016 года Ломаченко нокаутировал Мартинеса. Он стал первым в истории боксёром, завоевавшим титул чемпиона мира в двух весовых категориях всего за семь боёв.