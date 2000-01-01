Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко

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Василий Ломаченко и его рекорды
Василий Ломаченко и его рекорды
Хай-тек проводит легендарную карьеру в боксе с множеством титулов и наград. Украинец продолжает переписывать историю профессионального спорта.
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Рекорд по скорости завоевания титула чемпиона мира
Рекорд по скорости завоевания титула чемпиона мира
В июне 2014-го Ломаченко побил Гэри Расселла. Украинец стал вторым боксёром в истории, завоевавшим титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге.
Рекорд по наименьшему количеству побед до пояса
Рекорд по наименьшему количеству побед до пояса
После этого же поединка Ломаченко установил очень любопытную планку. Он стал первым боксёром в истории, сумевшим стать чемпионом мира, имея до этого всего одну победу.
Рекорд по количеству боёв до завоевания двух поясов в разных весах
Рекорд по количеству боёв до завоевания двух поясов в разных весах
В июне 2016 года Ломаченко нокаутировал Мартинеса. Он стал первым в истории боксёром, завоевавшим титул чемпиона мира в двух весовых категориях всего за семь боёв.
Рекорд по количеству боёв до завоевания трёх поясов в разных весах
Рекорд по количеству боёв до завоевания трёх поясов в разных весах
Украинец не остановился на достигнутом и установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории всего за 12 поединков. Помогла победа над Хорхе Линаресом.
У Хай-тека огромное количество наград и титулов
У Хай-тека огромное количество наград и титулов
Василий — лучший боксёр 2016 года по версии телеканала HBO и 2017 года — по версии издания The Ring, экс-чемпион мира в полулёгком и 2-м полулёгком весе по версии WBO, в лёгком дивизионе WBO, WBC и WBA.
Василий Ломаченко — легендарный рекордсмен!
Василий Ломаченко — легендарный рекордсмен!
Украинец сначала выиграл всё, что только можно, в любительском боксе. А затем он переписал историю профессионального спорта. В ночь с 29 на 30 октября его ждёт новый вызов — Джэмейн Ортис.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
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