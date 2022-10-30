Ломаченко больше никогда не будет чемпионом. Украинец уже не тот

Знаменитый Василий Ломаченко одержал третью победу подряд, одолев единогласным судейским решением талантливого Джэмейна Ортиса. Украинский спортсмен показал себя вполне достойно, сломив сопротивление бывшего спарринг-партнёра во второй половине боя. После окончания поединка в ринг поднялся абсолютный чемпион мира в лёгком весе — Дэвин Хэйни. Спортсмены приветствовали друг друга и выразили желание провести совместный бой. Если всё сложится, украинец получит возможность вернуть чемпионские пояса. Но есть ли у Ломы шансы?

К сожалению, схватка против Ортиса поставила перед тренерами Василия множество неприятных вопросов. Украинец очень долго не мог поймать нужный темп, проиграв большую часть стартовых раундов. Ломаченко не хватало скорости и реакции, его защита в нескольких эпизодах давала серьёзные сбои. Но даже когда экс-чемпион поймал необходимую волну, он был далёк от лучшей версии себя. Да, он смог сломить крепкого и молодого боксёра, пусть и решение двух судей отдать ветерану все шесть последних раундов выглядит сомнительно.

Когда Василий выйдет драться за звание абсолютного чемпиона мира, ему будет уже 35 лет. Для лёгкого веса это очень солидный возраст. И вдвойне солидный он именно для Ломаченко, который всегда делал ставку на экстремально высокие скорости. Бой с Ортисом показал, что стремительность украинца уже не та. Да, он по-прежнему весьма быстр, мягко двигается и невероятно пластичен. Но того преимущества в скорости, что было раньше, уже нет. Теперь Лома стал «обычным смертным».

Да и точность у Васи серьёзно снизилась — попасть в Джэмейна оказалось очень сложно. Украинец донёс до Ортиса только 31% силовых ударов, хотя обычно средний показатель Ломы — 48%! Даже американец попадал своими силовыми ударами чаще — 35%. В целом за 12 раундов Ломаченко выбросил более полутысячи ударов, из которых до цели долетели лишь 22%. Для сравнения: в поединке против Ричарда Комми процент точных ударов Васи составил 45%, а силовых ударов — 58%! Разница налицо.

Ортис против Ломаченко Фото: Al Bello/Getty Images

Юной суперзвезде Хэйни всего 23 года. У этого парня всё ещё впереди, но и нынешний список достижений максимально впечатляет: звание абсолютного чемпиона мира, победы над Джорджем Камбососом, Хорхе Линаресом и Джозефом Диасом. Дэвин стремительно прогрессирует от боя к бою, что неудивительно, учитывая его возраст. На схватку с Ломаченко он выйдет ещё более сильным, нежели ранее. За Хэйни говорят мощный удар, отличная выносливость и габариты. А какие козыри у Василия в борьбе за чемпионские пояса?

Конечно, технический уровень Ломы остаётся непревзойдённым. Но украинцу всегда было сложно против габаритных ребят с тяжёлым ударом, а Хэйни для лёгкого дивизиона попросту огромен. К тому же Дэвин прекрасно обучен и хитёр: в сложные моменты он просто будет вязать украинца в клинче, используя свои размеры. Будем честны — у Василия почти нет шансов против молодого и голодного абсолюта. Но Вася никогда не пасовал и даст невероятный бой Хэйни, здесь нет никаких сомнений. Это будет последняя гастроль великого украинского боксёра. Только чемпионом он уже не будет.