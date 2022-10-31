Мама — кореянка, папа — молдаванин, родился в Киргизии. Как Бивол стал россиянином?

Российский боксёр Дмитрий Бивол проведёт четвёртую защиту титула суперчемпиона мира по версии WBA Super. 5 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОЭА) его ждёт непобедимый мексиканец Хильберто Рамирес (44-0). Это серьёзный соперник, который может доставить массу неприятностей. Бивол продолжает удерживать пояс и прославлять Россию на международной арене. Но Дмитрий мог выступать под флагом совершенно другой страны.

Бивол появился на свет в 1990 году на территории Киргизии. Он родился в городе Токмак, где и жили его родители. Но самое любопытное: ни мама, ни папа не являются уроженцами этого государства. Папа является молдаванином, мама – кореянкой. Результатом такого смешения кровей стало рождение будущего чемпиона и мировой звезды бокса.

Дмитрий Бивол Фото: Elsa/Getty Images

В Киргизии Бивол стал делать первые шаги на боксёрском ринге. Но у семьи не было денег на профессиональную экипировку. Поэтому вместо специальной обуви Дмитрий носил простые чешки. Все деньги уходили на то, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Но при этом на любимое дело сына всегда находились средства. Отец оплачивал все соревнования, которые хотел посетить подрастающий талант. Папе было непросто, поскольку приходилось работать с утра до ночи. Но он верил, что сын обязательно станет чемпионом.

Отец семейства понимал, что дальнейший прогресс возможен только при выходе на качественно новый уровень. И в 2002 году семья Бивола перебралась в Россию. Они поселились в Санкт-Петербурге, где жили вдевятером в двухкомнатной квартире. Поэтому приходилось ютиться и терпеть. Мама Дмитрия не работала, семью полностью обеспечивал отец. Он работал на маршрутном такси, продолжал обеспечивать тренировки сына. Сам же Бивол замечал, что в России намного больше возможностей для развития. Боксёр добился больших успехов сначала на юниорском, а затем и на любительском уровне.

Бивол стал профессионалом в России. Страна дала ему большие возможности, в условиях которых талант бережливо взращивался и готовился стать звездой мирового уровня. И Дмитрий ответил ей сполна. Несмотря на то что он родился в Киргизии, вопрос о выборе спортивной национальности даже не стоял. Бивол всегда с гордостью отмечает свою принадлежность к России, выступает под её флагом и старается после побед заматываться в триколор. Правда, с Саулем Альваресом сделать этого не получилось, сложно будет провернуть такой трюк и с Хильберто Рамиресом. Но Дмитрий способен сделать российскую боксёрскую школу ещё более легендарной прямо на ринге!