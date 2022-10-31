Чемпион России по рукопашному бою. Представляем будущего соперника Емельяненко

6 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдёт бойцовский турнир ARENA Fighting, который возглавит поединок между Александром Емельяненко и главой организации ARENA Сергеем Еркаевым. Все знают о Емельяненко, его достижениях, способностях, сильных и слабых местах, но почти ничего не известно о его сопернике.

Сергей Еркаев родился в селе Рекорд в Краснокутском районе Саратовской области. Население его родного села около 900 человек. Несмотря на скромное население Рекорда, Еркаеву удалось достичь определённых высот в подростковом возрасте. Отец его отдал в зал тхэквондо в городе Красный Кут. Он настолько проникся единоборствами, что уже в детстве получил чёрный пояс. Следующим шагом был армейский рукопашный бой (АРБ), куда Сергея завлёк его тренер по тхэквондо.

Там он получил необходимую борцовскую базу вдобавок к ударной. Эти полученные навыки позволили ему стать чемпионом России среди юниоров, а также выполнить норматив кандидата в мастера спорта. По окончании школы Еркаев больше не выступал на соревнованиях, но он поддерживал себя в форме. И с такими данными он точно не растерял базу.

Сергей Еркаев Фото: Из личного архива Сергея Еркаева

На пресс-конференции Емельяненко и Еркаев проверили свою ударную мощь на силомере. С небольшим преимуществом победу праздновал Александр. Но здесь важен не факт победителя, а кое-что другое. Во-первых, они оба тяжеловесы. А в тяжёлом весе у всех тяжей по умолчанию мощный удар. Поэтому на первый план выходит не мощь, а способность держать удар. Две встречи с Дациком показали неспособность Емельяненко держать плюхи. В результате нокдаунов случается сотрясение мозга, после которого нельзя спарринговаться несколько месяцев.

А Емельяненко побывал в нокдауне два раза за месяц, причём первый вылился в тяжёлый нокаут. И через полтора месяца после сокрушительного нокаута от Рыжего Тарзана он выходит на бойца, который знает не понаслышке, что такое техника удара. Одно дело, когда перед Александром стоял бы простой парень с улицы, а другое — это обученный тяжеловес. Еркаев именно таким и является. Пропустить от такого бойца — вдвойне опасно. Поэтому никого не должно смущать, что он не выступал на высоком уровне более 10 лет. Вместе с тем мы не знаем, как Сергей держит удар.

Второй нюанс — это техника исполнения удара. На силомере Сергей показал эталонную технику выполнения хука. Чего нельзя сказать о Емельяненко, который показал близкий к Дацику стиль. В некоторых интервью Сергей делился планами на бой. Например, в интервью «Матч ТВ» он заявил следующее: «Хочу сделать акцент на том, чтобы подвигаться, подраскидаться, жёстко попробивать корпус, после чего переводить на голову. Если пойму, что можно побороться, то покажу всю красоту, которую умею делать».

Это далеко от примитивных вбросов с угрозами нокаута и расправы, что активно проталкивает Дацик. Александру Емельяненко будет противостоять думающий боец, у которого в голове несколько вариантов развития событий. Это не бизнесмен, который видит в индустрии единоборств сплошные деньги. Он опаснее Дацика, потому что у него чистая боксёрская техника. Оттого формат боя не в пользу Александра — всего лишь 20 секунд можно находиться в партере.

Вместе с тем удивительно, что Емельяненко является у букмекеров фаворитом боя, но с небольшим заделом (шансы на победу — 53-47%).