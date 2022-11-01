Последний нокаут Бивола. Потом россиянин разучился вырубать соперников

Осталось всего несколько дней до очередного боя Дмитрия Бивола. Российский чемпион будет защищать свой титул WBA в полутяжёлом весе. Претендент — яркий мексиканский боксёр Хильберто Рамирес, не имеющий поражений на профессиональном ринге. Для Бивола поединок будет непростым но он обязан выигрывать у Рамиреса: по большинству характеристик наш соотечественник превосходит мексиканца. Единственное, чего мы не увидим наверняка, так это нокаут в исполнении Бивола. Он давно перестал быть нокаутёром.

Удивительно, но Дмитрий уже больше четырёх лет не заканчивает свои поединки досрочно, хотя дерётся достаточно регулярно. Семь боёв подряд россиянин выиграл судейскими решениями, практически не опрокидывая противников на настил. Бивол никогда не считался топовым нокаутёром, но раньше до финального гонга доходила только треть его поединков. Теперь же Дмитрий откровенно полагается на преимущество по очкам, что роднит его стиль с любительским.

Это, кстати, делает Бивола полной противоположностью его главного конкурента — непревзойдённого Артура Бетербиева, который удерживает три из четырёх чемпионских поясов в полутяжёлом весе. Чеченский канадец имеет невероятный процент нокаутов — 100! А вот Бивол не может похвастать подобной зрелищностью, что вовсе не говорит о том, что он более слабый боксёр. Кто из российских спортсменов лучше, покажет только ринг: будем надеяться, Артур и Дмитрий в 2023 году наконец-то проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Ну а пока мы можем вспомнить последний на данный момент нокаут в исполнении Бивола. 3 марта 2018 года россиянин встретился в Нью-Йорке с Салливаном Баррерой — крепким кубинцем, у которого на тот момент было лишь одно поражение в карьере. Габаритный Салливан обещал устроить россиянину хорошую трёпку, но сдержал своё слово лишь частично. В целом же Баррера оказался слабее Дмитрия по всем фронтам, что и показал бой.

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Благодаря скорости и агрессии Бивол забрал начало схватки, но пропустил неприятный удар, из-за которого получил рассечение над правым глазом. В середине поединка кубинец немного приноровился к стилю россиянина: успешно защищался от быстрых атак Дмитрия, используя длину рук. Однако постепенно Бивол нашёл ключи к сопернику. Его главным оружием стал невероятный темп, который россиянин взвинчивал с каждой минутой… А в 12-м раунде наш соотечественник пробил идеальную двойку, нокаутировав Барреру!

Нокаут Барреры Фото: Bill Tompkins/Getty Images

К сожалению, с тех пор мы не видели нокаутов от Бивола. С другой стороны, Дмитрий уверенно выполняет свою задачу — побеждает всех соперников на своём пути. Его стиль позволил взять верх даже над легендарным Канело Альваресом, причём уверенно! Поэтому пусть Бивол продолжает делать то, что умеет лучше всех в мире. Пожелаем ему победы над Рамиресом и успеха в реванше с Канело. Если при этом Дима ещё и кого-то нокаутирует — будет приятный бонус.