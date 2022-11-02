У Энтони Джошуа ментальные проблемы. Эй Джей признался, что Усик сломал его

Тайсон Фьюри забронировал две даты (26 ноября и 3 декабря) для того, чтобы заманить Энтони Джошуа в свои сети. Но вместо «золотой рыбки» по фамилии Джошуа Цыганский король поймал возрастного Дерека Чисору, с которым он сразится уже в третий раз. Тайсон обвинил Джошуа в трусости. Однако Эй Джей грамотно срулил с боя, поставленного в невыгодное для него время.

Напомним, в конце августа Джошуа провёл изнурительный матч-реванш с Александром Усиком. Британец проиграл раздельным решением, что сильно ударило по его ментальному здоровью. Сначала он истерил в ринге после вердикта, затем плакал на пресс-конференции и едва не допустил большую глупость.

Недавно на YouTube-канале стриминговой платформы DAZN вышло интервью с Эй Джеем, где он рассказал, как чувствовал себя после второго проигрыша от украинца и почему отказался драться с Фьюри. Также он ответил на вопрос, сразится ли он вообще с Цыганским королём.

Видео доступно на канале DAZN Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат DAZN Boxing.

Он переживает из-за последнего поражения от Усика.



«Для меня, британских фанатов, этот бой [с Усиком] за чемпионство значил очень много. Это действительно просто разорвало меня на части, поэтому мои близкие говорят мне отдохнуть из-за ментального состояния».

«Физически я готов драться, я воин. Мне нравится эта игра, нравится соревноваться. Но с ментальной точки зрения, я думаю, люди действительно поняли, что это очень многое значило».

Ни одно поражение не било так сильно по Эй Джею. Первые два проигрыша в карьере били по самолюбию британского чемпиона и раззадоривали его. Впоследствии он делал выводы и неизменно прибавлял. И вот к реваншу с Усиком Джошуа подошёл в лучших кондициях за всю карьеру, и этого не хватило для победы. Да, он выдал потрясающий перформанс, но какое это имеет значение, если руку подняли не тебе? Вот именно так мыслит Энтони.

В результате Эй Джей попал в психологическую яму. Он понял, что потолок возможностей пробит и этого всё равно недостаточно. В таких случаях трудно прийти в себя в сжатые сроки. И Джошуа признался, что ему нужен отдых. Хотя Фьюри заманивал его жирным чеком на начало декабря, огромными стадионами (лондонский «Уэмбли» и кардиффский «Миллениум») и афишей. Поведение Эй Джея было поначалу странным — он и Эдди Хирн прибегнули к тактике молчания. Конечно же, гордый Фьюри не стал этого долго терпеть и закрыл переговоры.

Однако Джошуа признался, что ещё вынудило выйти его из переговоров. Дело в том, что его коммерческие партнёры и спонсоры были отодвинуты на второй план. И все условия диктовал исключительно Фьюри, хотя у Эй Джея также большая фан-база с неменьшими финансовыми возможностями. Там, где есть место популярности, найдётся место ответственности и давлению.

«Даже если я не дерусь, моё имя звучит каждый день, так что это психологическое давление – быть Эй Джеем и поддерживать репутацию, они идут рука об руку».

«Попытаться сделать это и сделать это правильно — сложно. Боксёры грубые и жёсткие, но бокс оказывает большое психологическое давление».

До следующего года Джошуа не будет драться, а потом возьмёт пару разогревочных боёв. Он уже очертил круг претендентов. Это Диллиан Уайт, Отто Валлин и Фрэнк Санчес. Победа над любым из них должна придать Эй Джею уверенности. Между прочим, именно таким же способом Тайсон Фьюри возвращался в прайм — через середняков и трамплинов. Между первыми двумя боями с Уайлдером Цыганский король развлекался с Томом Шварцем и Отто Валлином. Что было дальше, вы прекрасно знаете.

Поэтому Джошуа не отказывается от противостояния с Фьюри. Он понимает, что это самая громкая афиша в истории английского бокса.

«Я люблю заниматься бизнесом, хорошим бизнесом и хорошими контрактами. Все эти социальные сети просто отнимают время».

«Мой партнёр по танцам, последний чудак, с которым я должен был драться (Тайсон Фьюри. — Прим. «Чемпионата»). Он — хороший партнёр по танцам. Он занимается социальными сетями. Думаю, за кулисами у нас будет хороший бизнес».

«Бой произойдёт, потому что мы дерёмся в одну эпоху».

Но сначала Джошуа должен ментально восстановиться. Иначе всё будет зря.