Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ММА Серия-59
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа, когда бой, причины срыва, с кем сразится Джошуа

У Энтони Джошуа ментальные проблемы. Эй Джей признался, что Усик сломал его
Денис Дорофеев
Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа
Комментарии
Британец едва не похоронил свою карьеру декабрьским боем с Фьюри.

Тайсон Фьюри забронировал две даты (26 ноября и 3 декабря) для того, чтобы заманить Энтони Джошуа в свои сети. Но вместо «золотой рыбки» по фамилии Джошуа Цыганский король поймал возрастного Дерека Чисору, с которым он сразится уже в третий раз. Тайсон обвинил Джошуа в трусости. Однако Эй Джей грамотно срулил с боя, поставленного в невыгодное для него время.

Фьюри вызвал на бой человека, который проиграл 12 раз. Это точно лучший боец эпохи? Фьюри вызвал на бой человека, который проиграл 12 раз. Это точно лучший боец эпохи?
Был народным чемпионом, стал заносчивой примой. Тайсон Фьюри стремительно теряет уважение Был народным чемпионом, стал заносчивой примой. Тайсон Фьюри стремительно теряет уважение

Напомним, в конце августа Джошуа провёл изнурительный матч-реванш с Александром Усиком. Британец проиграл раздельным решением, что сильно ударило по его ментальному здоровью. Сначала он истерил в ринге после вердикта, затем плакал на пресс-конференции и едва не допустил большую глупость.

Недавно на YouTube-канале стриминговой платформы DAZN вышло интервью с Эй Джеем, где он рассказал, как чувствовал себя после второго проигрыша от украинца и почему отказался драться с Фьюри. Также он ответил на вопрос, сразится ли он вообще с Цыганским королём.

Видео доступно на канале DAZN Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат DAZN Boxing.

Он переживает из-за последнего поражения от Усика.

«Для меня, британских фанатов, этот бой [с Усиком] за чемпионство значил очень много. Это действительно просто разорвало меня на части, поэтому мои близкие говорят мне отдохнуть из-за ментального состояния».

«Физически я готов драться, я воин. Мне нравится эта игра, нравится соревноваться. Но с ментальной точки зрения, я думаю, люди действительно поняли, что это очень многое значило».

Ни одно поражение не било так сильно по Эй Джею. Первые два проигрыша в карьере били по самолюбию британского чемпиона и раззадоривали его. Впоследствии он делал выводы и неизменно прибавлял. И вот к реваншу с Усиком Джошуа подошёл в лучших кондициях за всю карьеру, и этого не хватило для победы. Да, он выдал потрясающий перформанс, но какое это имеет значение, если руку подняли не тебе? Вот именно так мыслит Энтони.

Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем
«Как ты меня победил? Как?!» Джошуа проиграл Усику, бросил пояса и убежал из ринга «Как ты меня победил? Как?!» Джошуа проиграл Усику, бросил пояса и убежал из ринга

В результате Эй Джей попал в психологическую яму. Он понял, что потолок возможностей пробит и этого всё равно недостаточно. В таких случаях трудно прийти в себя в сжатые сроки. И Джошуа признался, что ему нужен отдых. Хотя Фьюри заманивал его жирным чеком на начало декабря, огромными стадионами (лондонский «Уэмбли» и кардиффский «Миллениум») и афишей. Поведение Эй Джея было поначалу странным — он и Эдди Хирн прибегнули к тактике молчания. Конечно же, гордый Фьюри не стал этого долго терпеть и закрыл переговоры.

Однако Джошуа признался, что ещё вынудило выйти его из переговоров. Дело в том, что его коммерческие партнёры и спонсоры были отодвинуты на второй план. И все условия диктовал исключительно Фьюри, хотя у Эй Джея также большая фан-база с неменьшими финансовыми возможностями. Там, где есть место популярности, найдётся место ответственности и давлению.

«Даже если я не дерусь, моё имя звучит каждый день, так что это психологическое давление – быть Эй Джеем и поддерживать репутацию, они идут рука об руку».

«Попытаться сделать это и сделать это правильно — сложно. Боксёры грубые и жёсткие, но бокс оказывает большое психологическое давление».

А король-то ненастоящий. Усик испугался Фьюри и подставил Джошуа? А король-то ненастоящий. Усик испугался Фьюри и подставил Джошуа?
Трусливый Лев от мира бокса. Красавчик Джошуа сломался после поражения от Усика Трусливый Лев от мира бокса. Красавчик Джошуа сломался после поражения от Усика

До следующего года Джошуа не будет драться, а потом возьмёт пару разогревочных боёв. Он уже очертил круг претендентов. Это Диллиан Уайт, Отто Валлин и Фрэнк Санчес. Победа над любым из них должна придать Эй Джею уверенности. Между прочим, именно таким же способом Тайсон Фьюри возвращался в прайм — через середняков и трамплинов. Между первыми двумя боями с Уайлдером Цыганский король развлекался с Томом Шварцем и Отто Валлином. Что было дальше, вы прекрасно знаете.

Поэтому Джошуа не отказывается от противостояния с Фьюри. Он понимает, что это самая громкая афиша в истории английского бокса.

«Я люблю заниматься бизнесом, хорошим бизнесом и хорошими контрактами. Все эти социальные сети просто отнимают время».

«Мой партнёр по танцам, последний чудак, с которым я должен был драться (Тайсон Фьюри. — Прим. «Чемпионата»). Он — хороший партнёр по танцам. Он занимается социальными сетями. Думаю, за кулисами у нас будет хороший бизнес».

«Бой произойдёт, потому что мы дерёмся в одну эпоху».

Но сначала Джошуа должен ментально восстановиться. Иначе всё будет зря.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022