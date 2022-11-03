Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Российский боец Пётр Ян, Беспощадный, возможный уход из UFC, потенциальный обмен на индийскую звезду Аржана Буллара

Ян против миллиарда фанатов! UFC обменяет Петра на индийскую звезду?
Сергей Сорокин
Пётр Ян
Комментарии
У Беспощадного очень мало времени на исправление ситуации.

Давно утихли страсти UFC 280, но для многих этот турнир стал переломным. На днях организация объявила о расставании с 11 бойцами. Но наибольшее волнение российских фанатов смешанных единоборств вызывает дальнейшая судьба Петра Яна. Российский боец сначала раздельным решением судей проиграл Алджамейну Стерлингу, а затем таким же образом уступил Шону О’Мэлли. С каждой неудачей положение Беспощадного в UFC становится всё плачевнее. А теперь ещё и пошли слухи о потенциальном обмене в другую организацию.

Сначала информационное поле взорвал индийский боец Аржан Буллар. Чемпион ONE Championship в тяжёлом весе лично предложил UFC рассмотреть возможность обмена на российского бойца. Более того, на вакантное место он рекомендовал свою кандидатуру, подкрепив обращение вескими доводами. Буллар пообещал, что вместе с ним организация получит 1,6 млрд (!) новых фанатов (население Индии). Солидная аудитория, которая совершенно точно повысит прибыль организации.

Аржан Буллар

Аржан Буллар

Фото: Mike Roach/Getty Images

На этом активные нападки на российского бойца не остановились. Очень язвительный комментарий оставил его последний соперник Шон О’Мэлли: «Я был довольно опасен в третьем раунде нашего поединка и чуть не снёс Яну голову. От попадания коленом у него появилось рассечение, затем я нанёс пару ударов и снова добавил с колена, когда Пётр уже находился у сетки. Я чуть не вышиб Яна из UFC. Слышал, он говорил о том, что собирается уйти из промоушена. Моё колено чуть не отправило его в Bellator.

Хватит терпеть беспредел! Пётр Ян решил расстаться с UFC? Хватит терпеть беспредел! Пётр Ян решил расстаться с UFC?
Ян может навсегда забыть про пояс? Что будет с карьерой Петра после нелепого поражения Ян может навсегда забыть про пояс? Что будет с карьерой Петра после нелепого поражения
«Худшее ограбление в истории UFC». Судьи «убили» самобытного паренька из России «Худшее ограбление в истории UFC». Судьи «убили» самобытного паренька из России

Бывший американский боец смешанных единоборств Бен Аскрен и вовсе предложил промоушенам UFC и ONE совершить обмен с участием россиянина и Деметриуса Джонсона: «Не думаю, что Пётр Ян хочет и дальше находиться в UFC. Руководство промоушена должно позаботиться о том, чтобы найти для него хороший вариант. Мне кажется, он хотел бы выступать в ONE, так как тренируется в Таиланде. А в UFC, возможно, хотели бы вернуть Деметриуса Джонсона».

Безусловно, ситуацию немного разрядил менеджер Саят Абдрахманов, который занимается развитием карьеры Беспощадного. Он напомнил, что у Яна подписан контракт на ещё четыре боя в UFC. Но за россиянина действительно становится всё тревожнее. Чтобы продлить сотрудничество с организацией, да ещё и на выгодных для себя условиях, Пётр должен провести четыре идеальных поединка. Иначе президент промоушена Дана Уайт окончательно убедится в необходимости расставаться с российским бойцом.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC Пётр Ян •••

Заглавное фото: Mike Roach/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022