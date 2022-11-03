Ян против миллиарда фанатов! UFC обменяет Петра на индийскую звезду?

Давно утихли страсти UFC 280, но для многих этот турнир стал переломным. На днях организация объявила о расставании с 11 бойцами. Но наибольшее волнение российских фанатов смешанных единоборств вызывает дальнейшая судьба Петра Яна. Российский боец сначала раздельным решением судей проиграл Алджамейну Стерлингу, а затем таким же образом уступил Шону О’Мэлли. С каждой неудачей положение Беспощадного в UFC становится всё плачевнее. А теперь ещё и пошли слухи о потенциальном обмене в другую организацию.

Сначала информационное поле взорвал индийский боец Аржан Буллар. Чемпион ONE Championship в тяжёлом весе лично предложил UFC рассмотреть возможность обмена на российского бойца. Более того, на вакантное место он рекомендовал свою кандидатуру, подкрепив обращение вескими доводами. Буллар пообещал, что вместе с ним организация получит 1,6 млрд (!) новых фанатов (население Индии). Солидная аудитория, которая совершенно точно повысит прибыль организации.

Аржан Буллар Фото: Mike Roach/Getty Images

На этом активные нападки на российского бойца не остановились. Очень язвительный комментарий оставил его последний соперник Шон О’Мэлли: «Я был довольно опасен в третьем раунде нашего поединка и чуть не снёс Яну голову. От попадания коленом у него появилось рассечение, затем я нанёс пару ударов и снова добавил с колена, когда Пётр уже находился у сетки. Я чуть не вышиб Яна из UFC. Слышал, он говорил о том, что собирается уйти из промоушена. Моё колено чуть не отправило его в Bellator.

Бывший американский боец смешанных единоборств Бен Аскрен и вовсе предложил промоушенам UFC и ONE совершить обмен с участием россиянина и Деметриуса Джонсона: «Не думаю, что Пётр Ян хочет и дальше находиться в UFC. Руководство промоушена должно позаботиться о том, чтобы найти для него хороший вариант. Мне кажется, он хотел бы выступать в ONE, так как тренируется в Таиланде. А в UFC, возможно, хотели бы вернуть Деметриуса Джонсона».

Безусловно, ситуацию немного разрядил менеджер Саят Абдрахманов, который занимается развитием карьеры Беспощадного. Он напомнил, что у Яна подписан контракт на ещё четыре боя в UFC. Но за россиянина действительно становится всё тревожнее. Чтобы продлить сотрудничество с организацией, да ещё и на выгодных для себя условиях, Пётр должен провести четыре идеальных поединка. Иначе президент промоушена Дана Уайт окончательно убедится в необходимости расставаться с российским бойцом.