Наглый американец «плясал» во время нокаута и бросил стулом в судью. Самый крутой бой Цзю

Ровно 21 год назад, 3 ноября 2001 года, состоялся один из главных поединков в истории российского бокса. Великий Константин Цзю, тогда представлявший одновременно Россию и Австралию, нокаутировал американца Заба Джуду в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Про этот бой хотя бы что-то слышал каждый любитель бокса и уже тем более — любой поклонник таланта Кости. Давайте вспомним, как Цзю-старший добывал самую крутую победу в своей карьере.

Уроженец Серова тогда находился на вершине собственной славы, владея двумя главными поясами своего дивизиона из трёх возможных. О звании абсолютного чемпиона мира Цзю особо не мечтал: в силу разных причин объединение считалось почти невозможным, учитывая, что в первом полусреднем весе абсолютных чемпионов на тот момент не было почти 30 лет. Однако WBC, WBA и IBF сумели сделать невозможное — и договорились об организации объединительной схватки. К сожалению, дело было не в уважении к заслугам Цзю.

Всё дело было в том, что поясом IBF тогда владел Заб Джуда — молодой американский боксёр, которого считали новой суперзвездой. Харизматичный спортсмен был не только на восемь лет моложе Цзю: многие эксперты уверяли, что Заб превосходит россиянина почти по всем характеристикам. За Джуду говорили молодость, скорость и шикарный нокаутирующий удар. Немудрено, что боксёрские воротилы США решили пойти навстречу своим болельщикам и устроить объединительный бой, в котором американец непременно должен был бы победить.

Джуда, кстати, тоже был полностью уверен в своей победе. Парень по прозвищу Супер никогда не лез за словом в карман — на каждой пресс-конференции он отчаянно оскорблял Цзю. До уровня Конора Макгрегора, понятно, Забу было далеко, но некоторые оскорбления были вполне оригинальными — например, американец сравнивал защиту Цзю со швейцарским сыром. Впрочем, Костя не только сохранял максимальное хладнокровие, но и ярко отвечал, демонстрируя отличное знание английского языка.

Грамотная раскрутка сработала великолепно: интерес к поединку, местом проведения которого выбрали Лас-Вегас, оказался невероятным. Боксёры постарались не разочаровать болельщиков и с первых секунд боя бросились в атаку. За счёт невероятной скорости и точности Джуда заметно теснил россиянина, регулярно пробивая его защиту. Один из ударов и вовсе серьёзно потряс Константина, хотя до нокдауна не дошло. Впрочем, Константин сохранял спокойствие и в перерыве перед вторым раундом внимательно слушал инструкции тренеров.

И ситуация кардинально изменилась! Во втором раунде Цзю сразу начал теснить американца, откровенно выцеливая челюсть Джуды, но не выбрасывая свой коронный удар с правой. Американец выглядел откровенно пассивно, ему никак не удавалось остановить атаки Кости. И перед самым гонгом россинин всё-таки добился цели: силовая двойка завершилась чудовищным по силе ударом справа. Кулак Цзю угодил прямо в челюсть Заба — тот рухнул на настил, вдобавок сильно ударившись головой. Это было невероятно красиво!

Стоит отдать Джуде должное: он сразу поднялся, хотя после такого удара обычно уже не встают. Но Заба попросту не слушались ноги, которые комментатор метко сравнил с варёными спагетти. Конечности американца сначала пошли в странный пляс, а потом и вовсе подломились. Джуда, находясь в потрясённом состоянии, вскочил снова, хотя было уже поздно — судья Джей Неди немедленно остановил бой. Что выглядело абсолютно правильным, учитывая, что Заб оказался абсолютно беспомощен. Цзю побеждает во втором раунде и становится абсолютным чемпионом мира!

Впрочем, Джуда был совершенно не согласен с таким исходом главного поединка в своей жизни. Он плохо соображал, что делает — и внезапно ткнул судью перчаткой в лицо. А потом ещё и бросил в его сторону стулом! Впрочем, за подобное поведение Заб через пару недель был наказан дисквалификацией и солидным штрафом. К чести американца, стоит отметить, что на заседании дисциплинарной комиссии он полностью признал свою вину. А через несколько лет при личной встрече ещё и принёс извинения самому Цзю. Ведь россиянин победил честно — и сделал это очень красиво.