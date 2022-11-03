Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Костя Цзю — Заб Джуда, победы Цзю, лучший бой Кости, нокаут

Наглый американец «плясал» во время нокаута и бросил стулом в судью. Самый крутой бой Цзю
Александр Фролов
Костя Цзю — Заб Джуда
Комментарии
Комментатор сравнил ноги Заба Джуды с мягкими спагетти.

Ровно 21 год назад, 3 ноября 2001 года, состоялся один из главных поединков в истории российского бокса. Великий Константин Цзю, тогда представлявший одновременно Россию и Австралию, нокаутировал американца Заба Джуду в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Про этот бой хотя бы что-то слышал каждый любитель бокса и уже тем более — любой поклонник таланта Кости. Давайте вспомним, как Цзю-старший добывал самую крутую победу в своей карьере.

Уроженец Серова тогда находился на вершине собственной славы, владея двумя главными поясами своего дивизиона из трёх возможных. О звании абсолютного чемпиона мира Цзю особо не мечтал: в силу разных причин объединение считалось почти невозможным, учитывая, что в первом полусреднем весе абсолютных чемпионов на тот момент не было почти 30 лет. Однако WBC, WBA и IBF сумели сделать невозможное — и договорились об организации объединительной схватки. К сожалению, дело было не в уважении к заслугам Цзю.

Всё дело было в том, что поясом IBF тогда владел Заб Джуда — молодой американский боксёр, которого считали новой суперзвездой. Харизматичный спортсмен был не только на восемь лет моложе Цзю: многие эксперты уверяли, что Заб превосходит россиянина почти по всем характеристикам. За Джуду говорили молодость, скорость и шикарный нокаутирующий удар. Немудрено, что боксёрские воротилы США решили пойти навстречу своим болельщикам и устроить объединительный бой, в котором американец непременно должен был бы победить.

Джуда, кстати, тоже был полностью уверен в своей победе. Парень по прозвищу Супер никогда не лез за словом в карман — на каждой пресс-конференции он отчаянно оскорблял Цзю. До уровня Конора Макгрегора, понятно, Забу было далеко, но некоторые оскорбления были вполне оригинальными — например, американец сравнивал защиту Цзю со швейцарским сыром. Впрочем, Костя не только сохранял максимальное хладнокровие, но и ярко отвечал, демонстрируя отличное знание английского языка.

Грамотная раскрутка сработала великолепно: интерес к поединку, местом проведения которого выбрали Лас-Вегас, оказался невероятным. Боксёры постарались не разочаровать болельщиков и с первых секунд боя бросились в атаку. За счёт невероятной скорости и точности Джуда заметно теснил россиянина, регулярно пробивая его защиту. Один из ударов и вовсе серьёзно потряс Константина, хотя до нокдауна не дошло. Впрочем, Константин сохранял спокойствие и в перерыве перед вторым раундом внимательно слушал инструкции тренеров.

И ситуация кардинально изменилась! Во втором раунде Цзю сразу начал теснить американца, откровенно выцеливая челюсть Джуды, но не выбрасывая свой коронный удар с правой. Американец выглядел откровенно пассивно, ему никак не удавалось остановить атаки Кости. И перед самым гонгом россинин всё-таки добился цели: силовая двойка завершилась чудовищным по силе ударом справа. Кулак Цзю угодил прямо в челюсть Заба — тот рухнул на настил, вдобавок сильно ударившись головой. Это было невероятно красиво!

Последний гладиатор разрушенной страны. Золото Цзю закрыло историю СССР Последний гладиатор разрушенной страны. Золото Цзю закрыло историю СССР
Отцы и дети в боксе. Как младшее поколение боролось со злыми языками Отцы и дети в боксе. Как младшее поколение боролось со злыми языками

Стоит отдать Джуде должное: он сразу поднялся, хотя после такого удара обычно уже не встают. Но Заба попросту не слушались ноги, которые комментатор метко сравнил с варёными спагетти. Конечности американца сначала пошли в странный пляс, а потом и вовсе подломились. Джуда, находясь в потрясённом состоянии, вскочил снова, хотя было уже поздно — судья Джей Неди немедленно остановил бой. Что выглядело абсолютно правильным, учитывая, что Заб оказался абсолютно беспомощен. Цзю побеждает во втором раунде и становится абсолютным чемпионом мира!

Впрочем, Джуда был совершенно не согласен с таким исходом главного поединка в своей жизни. Он плохо соображал, что делает — и внезапно ткнул судью перчаткой в лицо. А потом ещё и бросил в его сторону стулом! Впрочем, за подобное поведение Заб через пару недель был наказан дисквалификацией и солидным штрафом. К чести американца, стоит отметить, что на заседании дисциплинарной комиссии он полностью признал свою вину. А через несколько лет при личной встрече ещё и принёс извинения самому Цзю. Ведь россиянин победил честно — и сделал это очень красиво.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022