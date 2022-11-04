Бивол уничтожит обнаглевшего мексиканца. Пять причин, почему у Рамиреса нет шансов

5 ноября Дмитрий Бивол проведёт один из самых важных боёв в своей карьере. Ему противостоять будет экс-чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес. Несмотря на то что Рамирес является соотечественником Сауля Альвареса, он кардинально отличается от Канело. Он выше Бивола, работает более вариативно (на ближней и дальней дистанциях) и технично. Плюс Зурдо не будет стремиться к нокауту, в отличие от Альвареса. Но этого всё равно будет недостаточно для того, чтобы одолеть российского бойца.

У Бивола потрясающий футворк

Одна из задач Бивола перед боем с Альваресом заключалась в том, чтобы не застаиваться. Дима иногда принимал на себя удары Канело, но обязательно смещался вбок и сохранял дистанцию. Он постоянно двигался, благодаря чему перебивал Канело и ставил того в неудобное положение раз за разом.

Что касается Рамиреса, то он предпочитает работать в статичных положениях, особенно на ближней дистанции. Его стихия — это зарубы. Он здорово работает корпусом, благодаря чему мощно бьёт и успешно уворачивается от ударов. В документальном фильме в преддверии боя с Биволом мексиканец заявил, что работает над футворком и мышцами кора. Таким образом, он признался, что это его слабые места. За считаные месяцы подтянуть работу на ногах до уровня Дмитрия практически нереально.

Рамирес сдаёт в концовках из-за слабого кардио

После боя с Канело Бивол признался, что он мог драться с мексиканцем хоть 15 раундов. Он действительно не выглядел уставшим и держал темп все отведённые 12 раундов. Это признак настоящего чемпиона. Все 20 побед Бивола были убедительными и безоговорочными. Чего нельзя сказать о Рамиресе. В последних раундах в противостоянии с Джесси Хартом и Максимом Власовым Зурдо буквально выживал. Это хорошая новость для Бивола.

Помните, за счёт чего Ломаченко дожал Джэмейна Ортиса в недавнем бою? Именно таким же образом Бивол может вырвать победу у мексиканца. Тем более Дмитрий очень хорош в чемпионских раундах. Это признали даже не самые объективные судьи, обслуживавшие бой Канело — Бивол. Напомним, тогда они отдали Диме чемпионские раунды. Хотя после девяти раундов лидировал Канело со счётом 86-85.

Бивол ведёт свои бои прагматичнее и эффективнее

В отличие от Рамиреса, Бивол не увлекается зарубами и ведёт бои, словно это шахматная партия. Дмитрий очень прагматичен по отношению к боксу. Для него вся суть бокса заключается в простом правиле: «попасть и не пропустить в ответ». Это может быть не очень зрелищно, но эффективно.

Благодаря этому принципу Бивол не отдал ни одного из последних 37 раундов по количеству точных ударов. Даже Канело не смог перебить россиянина. Это говорит о высоком уровне сфокусированности в исполнении Бивола. Рамирес не боится пропускать удары, потому что ему важно донести свой панч.

Дмитрий психологически сильнее Рамиреса

Это спорт высших достижений, и там спортсмены должны быть как роботы. Но это приходит только с опытом. У Рамиреса в два с лишним раза больше боёв на профессиональном ринге, но у него не было элитной оппозиции. Трудно впечатлить публику волевыми победами над Джесси Хартом и Максимом Власовым, а также деклассом домашнего чемпиона из Германии Артура Абрахама.

Обидчик Канело Альвареса — это совершенно другой уровень, с которым Зурдо ранее не сталкивался. Бивол сейчас находится на пике, что является плохой новостью для мексиканца. Дмитрий не боится вызовов, а рвётся к ним. Он прошёл проверку Альваресом на 5+. Там, мы напомним, всё было против Бивола — антураж, болельщики, судьи. А в Абу-Даби большинство зрителей будут болеть за российского бойца. Поэтому он будет более раскрепощён, чего нельзя сказать о мексиканце, для которого это будет лишним стрессом.

Зурдо плохо чувствует дистанцию

Вообще, тут должно быть преимущество у Рамиреса из-за большего размаха рук (191 см против 183 см) и роста (189 см против 183 см). Однако он пользуется своей антропометрией не как длиннорукий боец. Хильберто часто опускает руки, чтобы поработать корпусом. Однако за это его наказывали Джесси Харт и Максим Власов.



А всё потому, что он плохо чувствует дальнюю и среднюю дистанцию. Если к этому добавить футворк Бивола, то мексиканец очень поплатится за свою опрометчивость. Возможно, он перестроился и подготовился к работе на дальней дистанции. Но прежних инстинктов не выкинешь, а за пару месяцев новых не обретёшь.