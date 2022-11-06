«Хватит играть в игры». Махачев потребовал от UFC дать ему новую жертву!

Никак не утихают страсти, которые разгорелись на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Новым чемпионом в лёгком весе стал россиянин Ислам Махачев, который победил бразильца Чарльза Оливейру. А сразу после боя он договорился о поединке с Александром Волкановски. На фоне планирующегося турнира в Австралии такой бой выглядит практически идеальным вариантом. Но организация пока не спешит вести переговоры. Видимо, российскому чемпиону это окончательно надоело.
Сразу после UFC 280 Волкановски и Махачев начали обмениваться любезностями в социальных сетях. Заметно, что особенно в организации поединка заинтересован именно австралиец. Он активно задирает соперника и провоцирует его колкими фразами. Сначала Ислам спокойно отвечал на все эти выпады, но постепенно российский боец начинает выходить из себя.
Ислам Махачев и Александр Волкановски
Фото: Chris Unger/Getty Images
Махачев в своих социальных сетях решил напрямую обратиться к руководству UFC: «Я не уверен, что хочет UFC — Австралия в феврале или Вегас в марте. Я не сильно беспокоюсь из-за локации или соперника, ведь я никогда их не выбирал. Просто отправьте мне контракт и перестаньте играть в игры».
После такого выпада Махачева в сторону UFC становится всё тревожнее. Видимо, словесная договорённость Ислама и Алекса не особенно заинтересовала организацию. Тогда российского чемпиона действительно могут припасти до марта, когда состоится очередное грандиозное шоу в Лас-Вегасе. Если ситуация сложится именно так, Махачев не станет перебирать соперниками. Он дал понять, что готов выйти в октагон и защитить свой пояс против любого бойца.
Махачев не просто так пошёл в открытую атаку на UFC. На такой резкий спич есть сразу несколько причин. Во-первых, Ислам также понял, что потенциальный поединок с Волкановски может стать для него идеальным вариантом дальнейшего продолжения карьеры. В случае победы Ислам взлетит на вершину рейтинга P4P и станет самым желанным бойцом для следующих грандиозных событий. Во-вторых, уже сейчас чемпион начинает набивать себе цену. Он продемонстрировал готовность сражаться с любым соперником и в любых условиях, поэтому совершенно точно попытается заполучить максимально возможный контракт.
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