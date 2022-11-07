UFC 281: Адесанья — Перейра. Скандальный чемпион против своих юношеских кошмаров! LIVE

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281. В главном бою вечера действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул от посягательств бразильца Алекса Перейры. В соглавном поединке чемпионка в женском минимальном весе Карла Эспарза будет драться с китаянкой Чжан Вейли.

В основном карде заявлен супербой в лёгком дивизионе между Дастином Порье и Майклом Чендлером.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.