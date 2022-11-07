UFC 281: Адесанья — Перейра. Скандальный чемпион против своих юношеских кошмаров! LIVE

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281. В главном бою вечера действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул от посягательств бразильца Алекса Перейры. В соглавном поединке чемпионка в женском минимальном весе Карла Эспарза будет драться с китаянкой Чжан Вейли.
В основном карде заявлен супербой в лёгком дивизионе между Дастином Порье и Майклом Чендлером.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Майкл Чендлер — экс-чемпион Bellator и большая звезда UFC
Майкл Чендлер занимает пятое место в рейтинге лёгкого веса, а в UFC идёт со статистикой 2-2. Он является многократным чемпионом Bellator. Американец просто шикарно ворвался в UFC. Он забирал награды за «Выступление вечера» (дважды) и «Бой вечера». А в 2021-м его битва с Джастином Гэтжи стала «Боем года».
Майкл Чендлер
Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES
Во сколько смотреть бой Адесанья — Перейра на UFC 281
Турнир UFC 281 с главным боем Исраэль Адесанья — Алекс Перейра состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США). Поединок за титул чемпиона в среднем весе начнётся не ранее 07:45 по московскому времени.
Дастин Порье несколько лет рядом с главным трофеем
Дастин Порье – второй номер рейтинга в лёгком весе. 33-летний американец имеет статистику 20-6 (1) в UFC. Не дрался с 11 декабря 2021 года, когда в чемпионском бою уступил Чарльзу Оливейре. Носил звание временного чемпиона, но первая же попытка защиты против Хабиба Нурмагомедова завершилась провалом.
Дастин Порье против Конора Макгрегора
Фото: JEFF BOTTARI/ZUFFA LLC
Где смотреть турнир UFC 281 с боем Порье — Чендлер
Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 с боем Дастин Порье — Майкл Чендлер можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Алекс Перейра одержал 3 победы и получил титульник
Алекс Перейера – непобеждённый в UFC боец с рекордом 3-0. Он занимает четвёртое место в рейтинге и уже рвётся к чемпионскому поясу. За карьеру от рук 35-летнего бразильца пострадали Андреас Михайлидис, Бруну Силва и Шон Стрикленд. Дважды Перейра вырубал соперников и забирал «Выступление вечера».
Алекс Перейра
Фото: CARMEN MANDATO/GETTY IMAGES
Когда состоится UFC 281 с главным боем Адесанья — Перейра
Турнир UFC 281 с главным боем Исраэль Адесанья — Алекс Перейра состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США). Начало бойцовского вечера — в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 06:00 мск.
Исраэль Адесанья идёт на шестую защиту титула
Исраэль Адесанья – чемпион UFC в среднем весе. 33-летний боец имеет статистику 12-1 в организации. Он пять раз защищал свой пояс и на UFC 281 пойдёт на шестой заход. В предыдущем бою Адесанья единогласным решением судей победил Джареда Каннонье. Пытался стать обладателем двух поясов, но проиграл Яну Блаховичу.
Исраэль Адесанья
Фото: GETTY IMAGES
Полный кард UFC 280: Алесанья — Перейра
Основной кард
- Исраэль Адесанья — Алекс Перейра (чемпионский бой в среднем весе);
- Карла Эспарса — Чжан Вэйли (чемпионский бой в женском минимальном весе);
- Дастин Порье — Майкл Чендлер (лёгкий вес);
- Фрэнки Эдгар — Крис Гутьеррес (легчайший вес);
- Дэн Хукер — Клаудио Пуэльес (лёгкий вес).
Предварительный кард
- Брэд Ридделл — Ренату Мойкану (лёгкий вес);
- Доминик Рейес — Раян Спэнн (полутяжёлый вес);
- Эрин Блэнчфилд — Молли Маккэн (женский наилегчайший вес);
- Андре Петроски — Велингтон Турман (средний вес).
Ранний предварительный кард
- Карлина Ковалькевич — Сильвана Гомес Хуарес (женский минимальный вес);
- Майкл Тризано — Чой Сын У (полулёгкий вес);
- Мэтт Фревола — Оттман Азайтар (лёгкий вес);
- Хулио Арсе — Монтел Джексон (легчайший вес);
- Карлолс Алберг — Николае Негумеряну (полутяжёлый вес).
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