Тарасов получил «леща» от Регбиста! В TopDog готовится огненная бойня

Артём Тарасов – одна из самых узнаваемых фигур в мире российского поп-MMA. 5 ноября он посетил мероприятие от TopDog, на котором присутствовал в роли зрителя. Правда, отсидеться в сторонке не получилось, его заметил Данил «Регбист» Алеев и быстро спровоцировал конфликт. Он давно хочет заполучить поединок с Тарасовым, но Артём постоянно переносит дату потенциальной встречи. Кажется, в этой истории поставлена жирная точка – бою быть!

Регбист не стал долго ждать и во время паузы в микрофон вызвал Тарасова в круг. Артём попытался что-то сказать, но из-за сорвавшегося голоса лишь дал сопернику поводы для шуток. В итоге Алеев начал заводить толпу, которая с восторгом отреагировала на вопрос о проведении потенциального боя. Артёму и Данилу было предложено провести стердаун, но первая попытка завершилась неожиданно. Регбист решил окончательно вывести оппонента из себя и выписал тому звонкую пощёчину. Тарасов быстро попытался перейти в ответную атаку, но двое охранников оттащили его к ограждению и не подпускали к Алееву.

Момент конфликта Фото: youtube.com

Правда, сам Регбист окончательно разошёлся. Сначала он демонстративно подставил сопернику щёку, а затем вновь несколько раз спровоцировал Тарасова. Артём всё-таки добился своего, дождался момента и вскользь ударил в челюсть сопернику. После этого бойцы окончательно успокоились и провели стердаун. Они подтвердили серьёзность своих намерений на проведение поединка. Но, учитывая постоянные срывы и переносы, уверенности в реальной организации боя ещё не было.

Организация TopDog моментально ухватилась за возможность организовать бой Регбиста и Тарасова, который, судя по реакции публики в зале, ждут все фанаты промоушена. Уже на следующий день под контрактами были поставлены подписи. 16 декабря 2022 года состоится турнир TopDog 18, на котором бойцы наконец-то сойдутся в кругу. После такого шикарного прогрева поединок просто обязан не разочаровать.