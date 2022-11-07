«Карьера в ММА — идиотская идея». Звезда UFC объясняет, почему вам не нужен этот спорт

Кто из поклонников ММА не знает Бена Аскрена? Кудрявый американский парень запомнился яркой харизмой, невероятным уровнем борьбы и чемпионскими званиями в ONE и Bellator. А вот заход в UFC получился далеко не таким успешным: нокаут за пять секунд от Хорхе Масвидаля стал одним из самых брутальных в истории промоушена. После того самого пропущенного колена Аскрен провёл ещё один неудачный бой и завершил карьеру, чтобы ненадолго вернуться — для поражения нокаутом Джейку Полу в боксёрском поединке.

Теперь Бен превратился в эксперта и активно раздаёт интервью. Иногда весьма неожиданные. Недавно Аскрен, ставший благодаря смешанным единоборствам звездой и долларовым миллионером, посоветовал молодым спортсменам даже не думать о карьере в ММА.

«Делать карьеру в ММА — идиотская идея. Я говорю тысячам людей по всей Америке, которые хотят заниматься смешанными единоборствами, что перед тем, как попасть в UFC, вам придётся провести кучу любительских боёв, а затем множество профессиональных боёв в непопулярных промоушенах. И если вас кто-то заметит, если у вас не будет травм, тогда будет шанс попасть в UFC.



Вам дадут базовый контракт, и если вы выиграете три боя в первый год, то, скорее всего, сможете заработать $ 80 тыс. Это хорошо, скажете вы. Но подождите, из этой суммы вы должны заплатить своему менеджеру, тренеру, какая-то часть уйдёт на налоги. В итоге у вас останется $ 30–40 тыс. Вы находитесь на уровне бедности. И это ещё при условии, что вы выиграли все три боя и всё прошло очень ярко. ММА — не лучший вариант для карьеры. Я против этого. Знаю только двух спортсменов, которые стали исключениями», — цитирует Аскрена MMAJunkie.



Аргументы Бена на первый взгляд выглядят достаточно здраво. Действительно, путь в UFC является тяжелейшим: мы видим только тех счастливчиков, которые всё-таки добрались до промоушена Даны Уайта. От нашего внимания ускользают десятки и сотни ребят, которые теряются на пути к вершине. Недостаток таланта, травмы и банальное невезение ставят непреодолимые препятствия перед 99% желающих стать чемпионами. Мало того, даже подписание заветного контракта ещё ничего не гарантирует: первые годы в любом случае будут достаточно «голодными», если ты, конечно, не Хамзат Чимаев.

Даже чемпионы UFC жалуются на низкие гонорары. Понятно, что они становятся обеспеченными людьми, но сравнивать деньги от Даны с огромными гонорарами в том же боксе практически невозможно. Исключения редки: разве Конор, Хабиб или тот же Чимаев. Вопрос окладов в UFC давно является весьма болезненным, холодную войну с Уайтом сейчас ведут многие его звёзды. Аскрен тоже признавался, что даже в азиатском ONE зарабатывал больше, нежели в главном промоушене мира. Так зачем тогда рваться в ММА — чтобы получать травмы и едва зарабатывать себе на жизнь? Получается, Бен прав?



Скорее, нет. Да, в профессиональном боксе денег и правда побольше. Но и там спортсмены без большого имени получают не слишком много. Про условные дзюдо или борьбу и говорить нечего: золотых гор там вовсе никогда не водилось. А риск получить травму есть в любом спорте, как и необходимость выбирать между карьерой или «нормальной» работой. Если же ты большой талант и достанешь счастливый билет, то обязательно станешь миллионером даже при нынешнем уровне гонораров в ММА. Лучший пример — сам Аскрен.