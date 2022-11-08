Усику нельзя драться с Биволом. Россиянин сделает из украинца посмешище

Совсем недавно наш соотечественник Дмитрий Бивол победил Хильберто Рамиреса, в очередной раз защитив свой чемпионский пояс в полутяжёлом весе по версии WBA. И подтвердил свой статус суперзвезды, полученный после сенсационной победы над Саулем Альваресом. Каким будет следующий бой Бивола — большой вопрос. Реванш с Канело или схватка с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира? А может, Бивол выберет какой-то нестандартный вариант?

«Усик сказал, что может опуститься в первый тяжёлый вес? Может быть, однажды мы будем драться. Я не знаю. Может быть, я наберу вес и буду чувствовать себя прекрасно. Почему бы и нет», — рассказал Бивол Athletistic.



Да-да, вы совершенно правильно поняли: Дмитрий вовсе не прочь встретиться со знаменитым украинцем, бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе и удерживающим бóльшую часть поясов супертяжёлого дивизиона. Бивол не скрывает, что бьётся за наследие, а схватка с великим Усиком могла бы стать для россиянина главным событием в карьере. Тем более что с технической точки зрения всё вполне возможно, особенно если Дмитрий отберёт пояса у Бетербиева.

Бивол абсолютно готов подняться в первый тяжёлый вес. Да, в новом дивизионе его габариты будут не особо впечатляющими, но недостаток роста и размаха рук будет не таким уж критичным. В конце концов, свои силы в первом тяжёлом весе хочет попробовать даже Канело, который заметно мельче россиянина. Дмитрию просто нужно набрать мышечную массу, причём не слишком много, дабы не потерять свои главные козыри — скорость и резкость.



Усик тоже вполне бы мог спуститься дивизионом ниже, для него это не составит никаких проблем. Именно первый тяжёлый вес — коронный для украинца, там он доминировал на невероятном уровне. В плане габаритов Александру намного правильнее выступать здесь, нежели рисковать головой в поединках с великанами вроде Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера. Да, пока Усик творит чудеса в супертяжёлом весе, но там любая ошибка может стать для уроженца Симферополя роковой.

Однако есть и другая проблема: даже если отринуть все политические и организационные сложности, бой с Биволом в первом тяжёлом весе — весьма нежелателен для Усика. Ведь Дмитрий попросту будет иметь больше шансов на победу, несмотря на все регалии соперника. Россиянин — моложе и быстрее, а в техническом уровне он точно не уступает украинцу. В бою двух гениальных боксёров с любительским стилем победят скорость и умение действовать безошибочно. Кажется, здесь преимущество на стороне Бивола — его молниеносные удары могут превратить Усика в посмешище.

Дмитрий Бивол Фото: Francois Nel/Getty Images

Конечно, пока это всё «вилами по воде». На данный момент поединок абсолютно точно невозможен из-за политической ситуации. Но через несколько лет, например, если Усик и Бивол станут абсолютными чемпионами полутяжёлого и супертяжёлого веса соответственно, такой бой станет мечтой промоутеров. Без разницы, кто победит на самом деле: вы только представьте, каким наслаждением станет схватка подобных мастеров! Будем надеяться, что когда-нибудь мы её увидим.