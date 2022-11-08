Главный претендент на звание «Бой года». Что нужно знать о поединке Порье — Чендлер

Дата и время боя

В ночь с 12 на 13 ноября по московскому времени на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоится номерной турнир UFC 281. Его возглавит чемпионский поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Но одной из самых ожидаемых для местной публики является схватка между Дастином Порье и Майклом Чендлером.

Предварительный кард турнира UFC 281 стартует в 2:00 мск, а основной кард — в 6:00. Ориентировочное время начала боя между Порье и Чендлером — в 7:10. Формат схватки — три раунда по пять минут.

Будет ли у Порье третий заход на титул?

В конце прошлого года Дастин Порье потерпел обидное поражение от Чарльза Оливейры в чемпионском бою. Он настолько тяжёло переживал проигрыш, что задумывался об окончании карьеры, а потом и о переходе в полусредний вес. Из-за этого Дастин не выходил в октагон так давно. Сейчас он идёт на втором месте в рейтинге лёгкого веса, хотя не выступал с прошлого декабря.



На счету Порье звание бывшего временного чемпиона UFC. Но он ни разу не был регулярным чемпионом. Сначала его остановил Хабиб Нурмагомедов на Бойцовском острове в 2019 году, а затем в конце 2021 года это повторил экс-чемпион Чарльз Оливейра. Тогда он навязал обоим бойцам достойное сопротивление: он едва не нокаутировал Оливейру в первом раунде, а ещё поймал Орла на гильотину. Однако эта авантюра была совершена на глазах отца Нурмагомедова, за что Порье потом поплатился.

Самыми громкими успехами в карьере Бриллианта являются две досрочные победы над Конором Макгрегором и два триумфа над Максом Холлоуэем. А также он деклассировал Джастина Гэтжи — последнего обидчика Чендлера — и Эдди Альвареса. Среди американских легковесов Порье считается самым универсальным бойцом. У него чёрный пояс по джиу-джитсу и боксёрская база.

Сотворит ли Чендлер очередной фурор?

Майкл Чендлер — бывший чемпион Bellator в лёгком весе. Там он разбивал Эдди Альвареса и братьев Питбуль. Но из-за того, что Скотт Кокер потакал бразильским братьям, Чендлер ушёл в UFC в 2020 году. Благодаря тому, что он нокаутировал Дэна Хукера, Майкл заполучил бой за вакантный пояс против Чарльза Оливейры. Железный улетел в нокаут уже во втором раунде, хотя сам имел хорошие шансы закончить поединок в первой пятиминутке.

Майкл Чендлер пробивает Тони Фергюсона фронт-киком Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Следом Чендлер выдал один из лучших боёв прошедшего года против Джастина Гэтжи на прошлогоднем турнире в «Мэдисон Сквер Гарден». Но в стойке предпочтительнее оказался Гэтжи. А в мае этого года Майкл стал автором лучшего нокаута года, уложив Тони Фергюсона убийственным фронт-киком. На данный момент рекорд Чендлера в UFC — 2-2, но он располагается на пятой строчке в рейтинге дивизиона. И в случае победы над Порье станет одним из главных претендентов на титульный бой против Ислама Махачева.

И у Чендлера есть все данные для этого. Несмотря на его склонность рубиться в стойке, у него также хорошая борцовская база. В своё время Железный состоял в сборной университета штата Миссури по вольной борьбе и заполучил множество наград. В бою с Порье этот скилл точно лишним не будет.

Прогноз и ставки на бой Порье — Чендлер

Этот бой точно украсит кард, так как нас ждёт бескомпромиссное рубилово в стойке. Тем более это родная стихия для обоих бойцов. Они точно не будут щадить друг друга из-за короткого формата, а также из-за мотивации в виде потенциального титульника против Ислама Махачева. Это не Исраэль Адесанья, который якобы никого не боится, но прагматично сушит всех контендеров. Но в данном случае точно будет всплеск эмоций, так как они не умеют выступать иначе.



Однозначным фаворитом предстоящего поединка является Порье. Он более сбалансирован и универсален, нежели Чендлер. На его победу дают коэффициент 1.47, а на внезапный успех его оппонента — 2.47. В стойке Дастин однозначно сильнее, чем Железный, так как он разбивал Гэтжи. С тем же Хайлайтом у Майкла были проблемы в стойке. И в партере Майкл, скорее всего, также уступает обладателю чёрного пояса по БЖЖ. Потому мы считаем, что Дастин Порье одержит уверенную победу и вернётся в титульную гонку.