Хасбик — звезда покруче Хабиба. Маленького блогера встретили в Аргентине как бога

Всё-таки не просто так Дана Уайт считается гением бизнеса. Всемогущий глава UFC за версту чует малозаметные тренды, которые вскоре станут невероятно популярными. Вот и маленький блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, сразу приглянулся Уайту: влиятельный лысый мужчина с удовольствием фотографировался с Хасбиком, а потом и вовсе предложил ему контракт сразу на пять лет! Сначала это казалось откровенной блажью Даны, но теперь видно, что функционер просто предвидел всё заранее.

Потому что Хасбик за несколько месяцев превратился в настоящую суперзвезду! О встрече с дагестанским парнем мечтают даже суперзвёзды: Шакил О'Нил, Александр Волкановски и Генри Сехудо радостно записывали видео с маленьким блогером. Другие звёзды не скрывают, что ненавидят Магомедова — Конор Макгрегор и Пауло Коста успели шумно рассориться с новым фаворитом Даны. Как любовь, так и ненависть играют на руку Хасбику, популярность которого растёт невероятными темпами. Вы только посмотрите, как нашего парнишку встретили в Аргентине!

Хасбулла прибыл в южноамериканскую страну с недолгим визитом, но успел сделать многое. Блогер пообщался с местными звёздами юмора, дал масштабное интервью местной радиостанции, раздал многочисленные автографы и стал главным героем концерта, устроенного в его честь. Не обошлось и без подарков: в частности, Магомедову вручили футболку местного футбольного клуба «Бока Хуниорс» и форму сборной Аргентины с фамилией Месси. Хасбик сначала шутил, что не знает Лионеля, но позже признался, что болеет именно за сборную Аргентины.

Самое главное — как встречали блогера на концерте. Публика была в настоящем восторге: кажется, прилети сюда даже Хабиб Нурмагомедов, он бы не сумел привлечь к себе столько внимания. Посмотреть на Хасбика собрались несколько тысяч человек, причём билеты были весьма недешёвыми. Многие и вовсе расщедрились на проход в ВИП-зону, позволявший увидеть Хасбуллу на расстоянии вытянутой руки. Купил билетик и местный аналог Магомедова — парень с таким же заболеванием, но не имеющий такой популярности.

Кстати, прямо перед концертным залом продавались разнообразные безделушки и сувениры, посвящённые Хасбику — футболки, сумки и фигурки. Которые с удовольствием раскупались многочисленными поклонниками блогера. Неудивительно, что Хасбулла вёл себя на мероприятии достаточно дерзко: поливал фанатов водой, кидался подручными предметами и жёстко шутил над окружающими. Которым, кстати, всё это безумно нравилось — каждую выходку блогера встречали восторженным шумом.

Нравится нам это или нет, но Хасбулла стал настоящей суперзвездой. Уникальная харизма, правильный маркетинг и немного удачи позволили Магомедову завоевать любовь миллионов людей, причём даже весьма далёких от спорта. Кажется, теперь мы будем видеть Хасбика всё чаще и чаще: на турнирах, концертах и даже на футболках. Даже если вы недолюбливаете этого парнишку, стоит за него порадоваться: имея настолько серьёзное заболевание, он зарабатывает большие деньги и живёт на полную катушку.