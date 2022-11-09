Конор болеет за «МЮ», но приценивается к «Ливерпулю». А как же дружба с Криштиану?

Недавно футбольный мир потрясла неожиданная новость: футбольный клуб «Ливерпуль» может обрести новых владельцев. Компания Fenway Sports Group хочет получить за легендарную команду не менее £ 3 млрд. Деньги огромные, но потенциальные покупатели уже выстроились в очередь — завладеть «Ливерпулем» желает множество богатейших людей из разных стран. Интерес к покупке английского клуба проявил и Конор Макгрегор, самый богатый спортсмен в истории смешанных единоборств.
«С огромным удовольствием возьмусь за это! Я уже сделал запрос, чтобы получить больше информации, как только до меня дошли вести о «Ливерпуле». Невероятный поворот событий, отличный клуб!» — написал Макгрегор в социальных сетях, отвечая на вопрос болельщика о возможной покупке клуба.
Слова Конора выглядят максимально странно, учитывая, что он давний поклонник «Манчестер Юнайтед». Ирландец с детства обожает манкунианцев и успел познакомиться буквально со всеми знаковыми людьми клуба, включая великого Алекса Фергюсона. А один из лучших друзей Конора — Криштиану Роналду. Так почему же бывший чемпион UFC допускает мысль о покупке «Ливерпуля»? Ведь у поклонников «красных дьяволов», мягко говоря, негативное отношение к заклятым врагам.
Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
С другой стороны, Макгрегор уже несколько раз «попадался» на поддержке «Ливерпуля», в частности, пожелав «красным» победы в дерби с «Эвертоном». А ещё Конор искренне переживает за шотландский «Селтик» и несколько полулюбительских команд Ирландии. Любви знаменитого ирландца хватает на всех: неудивительно, что он готов купить «Ливерпуль», хотя вроде бы поддерживает принципиального соперника мерсисайдцев. Для Макгрегора это абсолютно нормально.
Увы, Конор наверняка просто ловит хайп. Несмотря на огромные заработки ирландца, £ 3 млрд у него и близко нет. Конечно, Макгрегор мог бы скооперироваться с какой-нибудь компанией, но пока больше похоже на то, что «покупка» футбольного клуба — лишь повод попасть в новостные заголовки. Тем более что ранее Конор проявлял формальный интерес к покупке «Челси» и того же «Манчестер Юнайтед», но дальше разговоров дело не пошлó. Хотя увидеть эпатажного ирландца в качестве владельца футбольного клуба было бы очень интересно.
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