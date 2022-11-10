«Хабиб круче Мохаммеда Али». Кормье настолько влюблён в дагестанского друга?

Все знают Даниэля Кормье – забавного пухлого парня и бывшего чемпиона UFC сразу в двух весовых категориях. Сейчас Кормье работает комментатором и телеведущим, что ему прекрасно подходит: подвешенный язык и природная харизма Даниэля радуют поклонников ММА по всему миру. Вдобавок у американца имеется громадный спортивный опыт, которым может похвастаться далеко не каждый эксперт. Но иногда Кормье выдаёт такие странные сентенции, что хочется схватиться за голову.

Меньше дня назад Даниэль принимал участие в программе на ESPN, где составил личный топ-5 бойцов в истории спорта. Причём вне зависимости от конкретного вида единоборств и весовой категории в рейтинг можно было включать как боксёров, так и бойцов ММА. Кормье распорядился своим выбором так: на первое место поставил Флойда Мейвезера, вторую строчку занял Хабиб Нурмагомедов, а следом расположились Мохаммед Али, Жорж Сен-Пьер и Аманда Нуньес соответственно. Как у соведущих Даниэля, так и у зрителей такой рейтинг вызвал максимальное непонимание.

Если с четвёртым и пятым место всё понятно, ведь Сен-Пьер и Аманда Нуньес внесли большой вклад в историю ММА, то первая тройка стала предметом серьёзных споров. Никто не понял, как Хабиб Нурмагомедов превзошёл Мохаммеда Али — боксёра, внёсшего большой вклад не только в историю спорта, но и в историю США. Да и превосходство Мейвезера над Али тоже вызывает изрядные сомнения. Но Кормье всё объяснил. Как ему кажется, всё решают цифры, ведь Флойд и Хабиб ушли из спорта в статусе непобеждённых бойцов.

«Мохаммед Али сделал многое для спорта и нашей страны, был основой нашего сообщества. Я не могу этого не признавать, это правда. Но Али не был непобеждённым, я не могу поставить его выше в рейтинге. Хабиб круче как спортсмен, потому что мог защищать титул сколь угодно долго, и он побил Конора Макгрегора. 29-0 и всё такое. Величайший — Флойд Мейвезер, он никогда не проигрывал, одолел Мэнни Пакьяо и Сауля Альвареса. А сейчас он классный промоутер» — объяснил своё мнение Кормье, несмотря на протесты коллег, отказавшихся принимать его доводы.

При всём уважении к Хабибу выбор Кормье действительно выглядит максимально странным. Чем Нурмагомедов, чья карьера на топовом уровне длилась всего несколько лет, превосходит великого Али, который в своё время действительно изменил мир? Кроме, конечно, нолика в графе «поражения». И почему в рейтинге нет Джона Джонса, Фёдора Емельяненко или Майка Тайсона? Эти парни тоже внесли огромный вклад в историю спорта, хотя, конечно, порой терпели неудачи. Кажется, что дружеская любовь к Хабибу попросту затмила Даниэлю глаза. Нурмагомедов — великий спортсмен, но лишь один из многих.

Больше, чем Орла, Кормье обожает только статус «непобеждённых бойцов». Потому что на первое место эксперт поставил Флойда Мейвезера — гениального боксёра, не потерпевшего ни одного поражения. Да только Флойд и близко не имел такого уровня народной славы, как Али. Вдобавок вклад Мейвезера в бокс тоже куда меньше, хотя имел место быть. Победы над постаревшим Пакьяо и слишком молодым Канело — не повод называть Мейвезера лучшим бойцом в истории, как и заработанные им деньги. Кажется, Кормье со своим экспертным мнением «сел в лужу». Ну, или попросту шутит над всеми нами.