UFC 281: Порье — Чендлер. Где смотреть онлайн-трансляцию боя за право драться с Махачевым

Дата и время боя

В ночь с 12 на 13 ноября по московскому времени в городе Нью-Йорк состоится турнир UFC 281. Его возглавит титульный бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Кроме того, в основном карде выступят топы лёгкого веса Дастин Порье и Майкл Чендлер. Победитель поединка, скорее всего, сразится за чемпионский пояс против новоиспечённого чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева.

Предварительный кард турнира UFC 281 стартует в 2:00 мск, а основной — в 6:00. Ориентировочное время начала боя между Порье и Чендлером — в 7:10.

Прямая трансляция боя Дастин Порье — Майкл Чендлер

Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 с боями Адесанья — Перейра и Порье — Чендлер можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 281

Основной кард



Исраэль Адесанья — Алекс Перейра (чемпионский бой в среднем весе);

Карла Эспарза — Чжан Вэйли (чемпионский бой в женском минимальном весе);

Дастин Порье — Майкл Чендлер (лёгкий вес);

Фрэнки Эдгар — Крис Гутьеррес (легчайший вес);

Дэн Хукер — Клаудио Пуэльес (лёгкий вес).



Предварительный кард



Брэд Ридделл — Ренату Мойкану (лёгкий вес);

Доминик Рейес — Райан Спэнн (полутяжёлый вес);

Эрин Блэнчфилд — Молли Маккэн (женский наилегчайший вес);

Андре Петроски — Веллингтон Турман (средний вес).



Ранний предварительный кард



Каролина Ковалькевич — Сильвана Гомес Хуарес (женский минимальный вес);

Майкл Тризано — Чой Сын У (полулёгкий вес);

Мэтт Фревола — Оттман Азайтар (лёгкий вес);

Хулио Арсе — Монтел Джексон (легчайший вес);

Карлос Алберг — Николае Негумеряну (полутяжёлый вес).

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Прогнозы экспертов и ставки на бой Порье — Чендлер

Безоговорочным фаворитом встречи является Порье. На его победу букмекеры дают коэффициент 1.47, а на успех Чендлера — 2.77. Большинство экспертов и бойцов отдают предпочтение Бриллианту. Так, Хорхе Масвидаль объяснил, за счёт чего Дастин возьмёт верх.

«Я давно наблюдаю за Чендлером. Феноменальный атлет, отличный борец — но считаю, что Дастин вынесет его. В моменты, когда летят пули, у Дастина получается оставаться спокойным и хладнокровным. Дастин поймает его», — сказал Масвидаль в недавнем интервью UFC.

Роберт Уиттакер Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер также отдаёт предпочтение Порье. К тому же он объяснил, как Дастин закончит бой.



«Я, наверное, отдал бы предпочтение Порье. Честно говоря, на этот поединок очень тяжело ставить, но Порье очень разнообразен в своих атаках. Он и побороться не против, удары ногами у него эффективные, бойцовский IQ высокий, и он многое способен выдержать – что очень важно.



Чендлер же – очень взрывной, очень умный, очень уверенный в себе боец, но он много пропускает. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, он находит в себе силы подняться, однако в таком поединке, где они будут обмениваться ударами до тех пор, пока один из них не перестанет двигаться, я вынужден отдать предпочтение Дастину», — приводит слова Уиттакера MMA News.

Майкл Биспинг Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

А бывший чемпион UFC и комментатор Майкл Биспинг, всегда ставивший на победу Бриллианта, сделал неожиданный выбор.



«У Чендлера более тяжёлый нокаутирующий удар, на мой взгляд. У Дастина лучше бокс и работа ног, но Майкл, в свою очередь, превосходит его в партере и, предполагаю, сильнее Порье физически. Я ещё никогда не ставил против Дастина Порье, но, видимо, пора. Думаю, что Майкл просто слишком взрывной боец для него», — цитирует Биспинга MMAJunkie.