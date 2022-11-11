Усик спасся от нокаута. Лучший ударник планеты выбрал другого соперника

Всемирный боксёрский совет, более известный как WBC, окончательно санкционировал поединок Деонтея Уайлдера и Энди Руиса. Бой получит статус претендентского: сообщается, что победитель получит право подраться с Тайсоном Фьюри, сейчас удерживающим чемпионский пояс WBC. Когда Деонтей и Энди выйдут в ринг, пока неизвестно — несколько американских журналистов называют предварительной датой 14 октября 2023 года. Вряд ли данная ситуация радует Александра Усика, который владеет сразу тремя чемпионскими поясами.

Дело в том, что украинец после двух шикарных побед над Энтони Джошуа заявил, что его интересуют только два соперника — Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Но сначала от встречи с Усиком отказался Цыганский король: Тайсон предпочёл устроить трилогию с Дереком Чисорой, которого уже дважды беспощадно бил. А теперь и Уайлдер отпадает — Бронзовый бомбардировщик выбрал Руиса, чтобы получить шанс в четвёртый раз подраться с Фьюри. А вот Усику места в этой схеме пока попросту нет.

Украинец никому не интересен? Конечно, это не совсем так. Обладатель целой груды чемпионских поясов в супертяжёлом весе — фигура в любом случае значительная, но против Усика играет сразу несколько факторов. Александр не слишком популярен в Европе и США, а вот с навыками у него полный порядок: получается, что бой с ним грозит большими рисками, но не принесёт больших денег. В самом деле, зачем тому же Фьюри ставить под угрозу свой статус, если можно снова избить Чисору?

С другой стороны, для Усика схватки с Фьюри и Уайлдером — тоже огромный риск. Цыганский король будет однозначным фаворитом в противостоянии с украинцем: Тайсон не уступает уроженцу Симферополя в технике, а вот в габаритах и ударной силе значительно превосходит Александра. Против Уайлдера украинец будет иметь больше шансов, но и там риск улететь в нокаут огромен — Бронзовый бомбардировщик остаётся лучшим нокаутёром современности, даже несмотря на поражения от Фьюри.



Поэтому, если мы хотим вновь увидеть Усика в ринге, остаётся только ждать поединков Уайлдер — Руис и Фьюри — Чисора. Если Цыганский король и Бронзовый бомбардировщик пройдут своих оппонентов, сторона украинца сможет снова начать переговоры с ними. Но и тогда успех не гарантирован: возможно, Уайлдер и Фьюри опять оставят Александра не у дел и просто проведут четвёртый поединок между собой, чтобы гарантированно заработать огромные деньги. Может, Усику стоит подыскать оппонента попроще?