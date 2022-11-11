Хабиб растоптал успехи Порье. Теперь американец — главный неудачник всея UFC

Дастин был главной звездой лиги, но один бой всё перечеркнул. Теперь у него есть шанс отомстить!

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный турнир UFC 281, главным поединком которого станет титульник Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры. Но американские фанаты смешанных единоборств совершенно точно больше ждут другой бой. В октагон выйдут Дастин Порье и Майкл Чендлер. Поединок носит статус претендентского, поэтому победитель получит возможность сразиться за пояс чемпиона UFC в лёгком весе с российским бойцом Исламом Махачевым. И для Порье это очередной шанс забрать титул, который постоянно ускользает из его рук.

Дастин дебютировал в UFC 1 января 2011 года. Молодой талант мощно ворвался в организацию и выдал стрик из четырёх побед. Особенно важным получился триумф в бою с Максом Холлоуэем. После него начало казаться, что в ближайшее время Бриллиант сможет дорасти до титульника. Но за семь следующих поединков Порье проиграл трижды, что сильно откинуло его от пояса. Сначала его победную поступь остановил Чон Чхан Сон (бойцы выдали бой вечера), а затем Дастина били Каб Свонсон и Конор Макрегор.

Дастин Порье – Майкл Чендлер Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Поражения закалили Порье, он стал более мотивированным. И начал выдавать один бой вечера за другим. Так было с Джимом Миллером, Энтони Петтисом и Джастином Гэтжи. А выступлением вечера в бою с Эдди Альваресом он доказал, что достоин сразиться за титул. Второй поединок с Максом Холлоуэем стал настоящим звёздным часом Бриллианта. Соперники выдали очередной бой вечера, а Порье завоевал титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Казалось, теперь дела Дастина пойдут великолепно.

Порье с титулом временного чемпиона радовался не так долго, как этого хотелось бы самому американцу. Уже в следующем бою он попал под каток Хабиба Нурмагомедова и был вынужден капитулировать. Очередная неудача сильно отбросила Бриллианта от гонки за поясом. Возвращаться пришлось в самых сложных условиях. И снова Дастин пробрался через все эти тернии. Бой вечера с Дэном Хукером, две победы подряд над Конором Макгрегором – его было невозможно остановить. Но управу нашёл бразилец Чарльз Оливейра. Порье получил титульник и имел хорошие шансы стать чемпионом. Однако Оливейра просто задушил американца и оставил пояс у себя.

Карьера Порье полна противоречий. И главное заключается в том, что пока Бриллиант находится на тонкой грани между суперзвездой UFC и главным неудачником лиги. Если Дастин проиграет Чендлеру, то может фактически распрощаться с надеждами когда-нибудь повесить на свои плечи пояс. Слишком уж серьёзная конкуренция сейчас в лёгком дивизионе, очередь за титульником становится всё больше. А вот победа откроет прямой путь к финальному боссу – Махачеву!