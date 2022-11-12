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UFC 281: Порье — Чендлер, Адесанья — Перейра, где смотреть чемпионский бой, онлайн-трансляцию, ставки на бокс и ММА

UFC 281: Порье — Чендлер. Бриллиант или Железный человек пойдут на десерт Махачеву? LIVE!
Игорь Брагин
UFC 281: Порье — Чендлер, Адесанья — Перейра
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Нетерпеливый Ислам ждёт следующую жертву, а Адесанья пылает жаждой мести. Главное о турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата»,

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281. В главном бою вечера действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул от посягательств бразильца Алекса Перейры. В основном карде заявлен супербой в лёгком дивизионе между Дастином Порье и Майклом Чендлером. В соглавном поединке чемпионка в женском минимальном весе Карла Эспарза будет драться с китаянкой Чжан Вейли.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Результаты взвешивания бойцов на UFC 281 Во сколько смотреть бой Адесанья — Перейра на UFC 281 Где смотреть турнир UFC 281 с боем Порье — Чендлер Полный кард UFC 280: Алесанья — Перейра
Live Игорь Брагин

Результаты взвешивания бойцов на UFC 281

Главный кард

  • Главный бой вечера: чемпион Исраэль Адесанья (83,91) vs Алекс Перейра (83,73 кг);
  • Соглавный бой вечера: чемпионка Карла Эспарза (51,98 кг) vs Вэйли Чжан (52,07 кг);
  • Дастин Порье (70,76 кг) vs Майкл Чендлер (70,67 кг);
  • Фрэнки Эдгар (61,51 кг) vs Крис Гутьеррес (61,69 кг);
  • Дэн Хукер (70,67 кг) vs Клаудио Пуэльес (70,4 кг).

Предварительный кард

  • Брэд Ридделл (70,58 кг) vs Ренато Мойкано (70,67 кг);
  • Доминик Рейес (93,17 кг) vs Райан Спэнн (93,71 кг)*;
  • Эрин Блэнчфилд (56,7 кг) vs Молли Маккэнн (56,88 кг);
  • Андре Петроски (84,28 кг) vs Веллингтон Турман (84,01 кг);
  • Мэтт Фревола (70,22 кг) vs Оттман Азайтар (70,58 кг);
  • Каролина Ковалькевич (52,44 кг) vs Сильвана Гомес Хуарес (52,44 кг);
  • Майкл Тризано (66,95 кг)* vs Сын Ву Чхве (66,04 кг);
  • Хулио Арсе (61,6 кг) vs Монтел Джексон (61,6 кг);
  • Карлос Ульберг (93,08 кг) vs Николае Негумеряну (93,44 кг).

* Райан Спэнн не уложился в вес и заплатит Рейесу 30% от своего гонорара.

07:30 Игорь Брагин

Дастин Порье тяжелее Майкла Чендлера

Уложились в лимит лёгкой весовой категории и Дастин Порье (70,76 кг) с Майклом Чендлером (70,67 кг). Этот претендентский поединок многие ожидают даже больше, чем два чемпионских.

07:28 Игорь Брагин

Алекс Перейра оказался легче, чем Исраэль Адесанья

На официальной церемонии взвешивания Исраэль Адесанья показал на весах 83,91 килограмма и оказался тяжелее своего оппонента. Вес Алекса Перейры — 83,73 килограмма. При этом, бразилец заставил всех понервничать, поскольку задержался с выходом на весы на полчаса. Но в лимит своего дживизиона уложился, даже с запасом. Так что, чемпионскому бою быть!

07:23 Игорь Брагин

Во сколько смотреть бой Адесанья — Перейра на UFC 281

Турнир UFC 281 с главным боем Исраэль Адесанья — Алекс Перейра состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США). Поединок за титул чемпиона в среднем весе начнётся не ранее 07:45 по московскому времени.

07:23 Игорь Брагин

Махачев потребовал от UFC дать ему новую жертву!

Никак не утихают страсти, которые разгорелись на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Новым чемпионом в лёгком весе стал россиянин Ислам Махачев, который победил бразильца Чарльза Оливейру. А сразу после боя он договорился о поединке с Александром Волкановски. На фоне планирующегося турнира в Австралии такой бой выглядит практически идеальным вариантом. Но организация пока не спешит вести переговоры. Видимо, российскому чемпиону это окончательно надоело.

Подробности разборок Махачева с руководством UFC в материале Сергея Сорокина:

«Хватит играть в игры». Махачев потребовал от UFC дать ему новую жертву! «Хватит играть в игры». Махачев потребовал от UFC дать ему новую жертву!
07:22 Игорь Брагин

Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля

Перейра – не просто залётный парень из Бразилии. Алекс – топовый кикбоксёр и бывший двойной чемпион Glory в среднем и полутяжёлом дивизионах. Но главное, что ещё до титульных сражений в главном кикбоксинг-промоушене Перейра дважды встречался с Адесаньей в китайской организации с похожим названием, Glory of Heroes, и оба раза бразилец победил. Он стал настоящим юношеским кошмаром для своего соперника.

Подробности в нашем материале:

Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля
07:21 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC 281 с боем Порье — Чендлер

Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 с боем Дастин Порье — Майкл Чендлер можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

07:20 Сергей Сорокин

Майкл Чендлер — экс-чемпион Bellator и большая звезда UFC

Майкл Чендлер занимает пятое место в рейтинге лёгкого веса, а в UFC идёт со статистикой 2-2. Он является многократным чемпионом Bellator. Американец просто шикарно ворвался в UFC. Он забирал награды за «Выступление вечера» (дважды) и «Бой вечера». А в 2021-м его битва с Джастином Гэтжи стала «Боем года».

07:19 Сергей Сорокин

Дастин Порье несколько лет рядом с главным трофеем

Дастин Порье – второй номер рейтинга в лёгком весе. 33-летний американец имеет статистику 20-6 (1) в UFC. Не дрался с 11 декабря 2021 года, когда в чемпионском бою уступил Чарльзу Оливейре. Носил звание временного чемпиона, но первая же попытка защиты против Хабиба Нурмагомедова завершилась провалом.

07:19 Игорь Брагин

Когда состоится UFC 281 с главным боем Адесанья — Перейра

Турнир UFC 281 с главным боем Исраэль Адесанья — Алекс Перейра состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США). Начало бойцовского вечера — в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 06:00 мск.

07:18 Сергей Сорокин

Алекс Перейра одержал 3 победы и получил титульник

Алекс Перейера – непобеждённый в UFC боец с рекордом 3-0. Он занимает четвёртое место в рейтинге и уже рвётся к чемпионскому поясу. За карьеру от рук 35-летнего бразильца пострадали Андреас Михайлидис, Бруну Силва и Шон Стрикленд. Дважды Перейра вырубал соперников и забирал «Выступление вечера».

07:18 Сергей Сорокин

Исраэль Адесанья идёт на шестую защиту титула

Исраэль Адесанья – чемпион UFC в среднем весе. 33-летний боец имеет статистику 12-1 в организации. Он пять раз защищал свой пояс и на UFC 281 пойдёт на шестой заход. В предыдущем бою Адесанья единогласным решением судей победил Джареда Каннонье. Пытался стать обладателем двух поясов, но проиграл Яну Блаховичу.

07:17 Игорь Брагин

Полный кард UFC 280: Алесанья — Перейра

Основной кард

  • Исраэль Адесанья — Алекс Перейра (чемпионский бой в среднем весе);
  • Карла Эспарса — Чжан Вэйли (чемпионский бой в женском минимальном весе);
  • Дастин Порье — Майкл Чендлер (лёгкий вес);
  • Фрэнки Эдгар — Крис Гутьеррес (легчайший вес);
  • Дэн Хукер — Клаудио Пуэльес (лёгкий вес).

Предварительный кард

  • Брэд Ридделл — Ренату Мойкану (лёгкий вес);
  • Доминик Рейес — Раян Спэнн (полутяжёлый вес);
  • Эрин Блэнчфилд — Молли Маккэн (женский наилегчайший вес);
  • Андре Петроски — Велингтон Турман (средний вес).

Ранний предварительный кард

  • Карлина Ковалькевич — Сильвана Гомес Хуарес (женский минимальный вес);
  • Майкл Тризано — Чой Сын У (полулёгкий вес);
  • Мэтт Фревола — Оттман Азайтар (лёгкий вес);
  • Хулио Арсе — Монтел Джексон (легчайший вес);
  • Карлолс Алберг — Николае Негумеряну (полутяжёлый вес).
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