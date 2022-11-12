UFC 281: Порье — Чендлер. Бриллиант или Железный человек пойдут на десерт Махачеву? LIVE!

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281. В главном бою вечера действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул от посягательств бразильца Алекса Перейры. В основном карде заявлен супербой в лёгком дивизионе между Дастином Порье и Майклом Чендлером. В соглавном поединке чемпионка в женском минимальном весе Карла Эспарза будет драться с китаянкой Чжан Вейли.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Результаты взвешивания бойцов на UFC 281
Главный кард
- Главный бой вечера: чемпион Исраэль Адесанья (83,91) vs Алекс Перейра (83,73 кг);
- Соглавный бой вечера: чемпионка Карла Эспарза (51,98 кг) vs Вэйли Чжан (52,07 кг);
- Дастин Порье (70,76 кг) vs Майкл Чендлер (70,67 кг);
- Фрэнки Эдгар (61,51 кг) vs Крис Гутьеррес (61,69 кг);
- Дэн Хукер (70,67 кг) vs Клаудио Пуэльес (70,4 кг).
Предварительный кард
- Брэд Ридделл (70,58 кг) vs Ренато Мойкано (70,67 кг);
- Доминик Рейес (93,17 кг) vs Райан Спэнн (93,71 кг)*;
- Эрин Блэнчфилд (56,7 кг) vs Молли Маккэнн (56,88 кг);
- Андре Петроски (84,28 кг) vs Веллингтон Турман (84,01 кг);
- Мэтт Фревола (70,22 кг) vs Оттман Азайтар (70,58 кг);
- Каролина Ковалькевич (52,44 кг) vs Сильвана Гомес Хуарес (52,44 кг);
- Майкл Тризано (66,95 кг)* vs Сын Ву Чхве (66,04 кг);
- Хулио Арсе (61,6 кг) vs Монтел Джексон (61,6 кг);
- Карлос Ульберг (93,08 кг) vs Николае Негумеряну (93,44 кг).
* Райан Спэнн не уложился в вес и заплатит Рейесу 30% от своего гонорара.
Дастин Порье тяжелее Майкла Чендлера
Уложились в лимит лёгкой весовой категории и Дастин Порье (70,76 кг) с Майклом Чендлером (70,67 кг). Этот претендентский поединок многие ожидают даже больше, чем два чемпионских.
Алекс Перейра оказался легче, чем Исраэль Адесанья
На официальной церемонии взвешивания Исраэль Адесанья показал на весах 83,91 килограмма и оказался тяжелее своего оппонента. Вес Алекса Перейры — 83,73 килограмма. При этом, бразилец заставил всех понервничать, поскольку задержался с выходом на весы на полчаса. Но в лимит своего дживизиона уложился, даже с запасом. Так что, чемпионскому бою быть!
Во сколько смотреть бой Адесанья — Перейра на UFC 281
Турнир UFC 281 с главным боем Исраэль Адесанья — Алекс Перейра состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США). Поединок за титул чемпиона в среднем весе начнётся не ранее 07:45 по московскому времени.
Махачев потребовал от UFC дать ему новую жертву!
Никак не утихают страсти, которые разгорелись на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Новым чемпионом в лёгком весе стал россиянин Ислам Махачев, который победил бразильца Чарльза Оливейру. А сразу после боя он договорился о поединке с Александром Волкановски. На фоне планирующегося турнира в Австралии такой бой выглядит практически идеальным вариантом. Но организация пока не спешит вести переговоры. Видимо, российскому чемпиону это окончательно надоело.
Подробности разборок Махачева с руководством UFC в материале Сергея Сорокина:
Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля
Перейра – не просто залётный парень из Бразилии. Алекс – топовый кикбоксёр и бывший двойной чемпион Glory в среднем и полутяжёлом дивизионах. Но главное, что ещё до титульных сражений в главном кикбоксинг-промоушене Перейра дважды встречался с Адесаньей в китайской организации с похожим названием, Glory of Heroes, и оба раза бразилец победил. Он стал настоящим юношеским кошмаром для своего соперника.
Подробности в нашем материале:
Где смотреть турнир UFC 281 с боем Порье — Чендлер
Посмотреть трансляцию турнира UFC 281 с боем Дастин Порье — Майкл Чендлер можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Майкл Чендлер — экс-чемпион Bellator и большая звезда UFC
Майкл Чендлер занимает пятое место в рейтинге лёгкого веса, а в UFC идёт со статистикой 2-2. Он является многократным чемпионом Bellator. Американец просто шикарно ворвался в UFC. Он забирал награды за «Выступление вечера» (дважды) и «Бой вечера». А в 2021-м его битва с Джастином Гэтжи стала «Боем года».
Дастин Порье несколько лет рядом с главным трофеем
Дастин Порье – второй номер рейтинга в лёгком весе. 33-летний американец имеет статистику 20-6 (1) в UFC. Не дрался с 11 декабря 2021 года, когда в чемпионском бою уступил Чарльзу Оливейре. Носил звание временного чемпиона, но первая же попытка защиты против Хабиба Нурмагомедова завершилась провалом.
Когда состоится UFC 281 с главным боем Адесанья — Перейра
Турнир UFC 281 с главным боем Исраэль Адесанья — Алекс Перейра состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США). Начало бойцовского вечера — в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 06:00 мск.
Алекс Перейра одержал 3 победы и получил титульник
Алекс Перейера – непобеждённый в UFC боец с рекордом 3-0. Он занимает четвёртое место в рейтинге и уже рвётся к чемпионскому поясу. За карьеру от рук 35-летнего бразильца пострадали Андреас Михайлидис, Бруну Силва и Шон Стрикленд. Дважды Перейра вырубал соперников и забирал «Выступление вечера».
Исраэль Адесанья идёт на шестую защиту титула
Исраэль Адесанья – чемпион UFC в среднем весе. 33-летний боец имеет статистику 12-1 в организации. Он пять раз защищал свой пояс и на UFC 281 пойдёт на шестой заход. В предыдущем бою Адесанья единогласным решением судей победил Джареда Каннонье. Пытался стать обладателем двух поясов, но проиграл Яну Блаховичу.
Полный кард UFC 280: Алесанья — Перейра
Основной кард
- Исраэль Адесанья — Алекс Перейра (чемпионский бой в среднем весе);
- Карла Эспарса — Чжан Вэйли (чемпионский бой в женском минимальном весе);
- Дастин Порье — Майкл Чендлер (лёгкий вес);
- Фрэнки Эдгар — Крис Гутьеррес (легчайший вес);
- Дэн Хукер — Клаудио Пуэльес (лёгкий вес).
Предварительный кард
- Брэд Ридделл — Ренату Мойкану (лёгкий вес);
- Доминик Рейес — Раян Спэнн (полутяжёлый вес);
- Эрин Блэнчфилд — Молли Маккэн (женский наилегчайший вес);
- Андре Петроски — Велингтон Турман (средний вес).
Ранний предварительный кард
- Карлина Ковалькевич — Сильвана Гомес Хуарес (женский минимальный вес);
- Майкл Тризано — Чой Сын У (полулёгкий вес);
- Мэтт Фревола — Оттман Азайтар (лёгкий вес);
- Хулио Арсе — Монтел Джексон (легчайший вес);
- Карлолс Алберг — Николае Негумеряну (полутяжёлый вес).
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