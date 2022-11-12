Российский Ломаченко снова победил! Герой ОИ-2020 отлупил крутого профессионала

Ни для кого не секрет, что любительский и профессиональный бокс — достаточно разные вещи. Успешная любительская карьера вовсе не гарантирует больших успехов в качестве профи. Тенденция работает и в обратную сторону: необязательно даже отбираться на Олимпийские игры, чтобы потом стать абсолютным чемпионом мира по боксу — посмотрите хотя бы на Майка Тайсона. Но когда звезда любительского спорта всё-таки становится ещё и суперзвездой профессионального бокса, это вдвойне круто. И тут лучший пример — Василий Ломаченко.

Сейчас и в России есть боксёр, аккуратно идущий по стопам легендарного украинца. Вчера Альберт Батыргазиев одержал свою седьмую победу на профессиональном ринге, одолев опасного панамца Рикардо Нуньеса. Соперник был очень непростым: парень по прозвищу Учёный может похвастаться солидным опытом и в своё время даже принимал участие в чемпионском бою. Правда, завоевать пояс WBA тогда не удалось: невероятный Джервонта Дэвис отправил Нуньеса в нокаут уже во втором раунде. После чего Рикардо перебрался в лёгкий вес.

Но для 24-летнего Батыргазиева, тоже недавно поднявшегося в лёгкий дивизион, панамский боксёр стал настоящим испытанием. В стартовых раундах россиянин получил немало урона, пока не приспособился к силовым атакам Нуньеса. Но ближе к середине боя Альберт поймал свою волну и начал неумолимо взвинчивать темп. Рикардо поймал головой немало джебов, откровенно не успевая за оппонентом. Батыргазиев жёстко разбивал панамца и даже был близок к досрочной победе, но всё закончилось единогласным судейским решением в пользу нашей звёздочки.



«Выводы обязательно сделаем. Я буду усердно тренироваться, чтобы вы увидели меня ещё сильнее. Я был сконцентрирован, старался лишний раз не пропускать, но нет‑нет, да залетало. Надо работать над защитой, всегда есть над чем работать. Никогда не было, чтобы я был доволен своим боем. Благодарен сопернику — Нуньес был очень стойким. Я бы не сказал, что слабо бил, у меня проходили хорошие удары. Почему не шёл добивать? Это бокс. Думал, вдруг он делает ложные действия», — прокомментировал итоги боя Альберт.

Можно только поздравить Батыргазиева, который уверенно идёт к своей следующей мечте — чемпионским поясам профессионального бокса. Напомним, чуть больше года назад россиянин стал триумфатором Олимпийских игр в Токио, завоевав золото в весовой категории до 57 килограммов. Кстати, на профессиональном уровне Альберт успел дебютировать ещё до Игр, проведя два поединка, прежде чем вернул себе любительскую лицензию. Это говорит о горизонте планирования: уроженец Дагестана точно знает, чего хочет.

Альберт вообще очень напоминает Ломаченко, причём не только олимпийской карьерой: те же скорость, резкость и великолепная техника. Будем надеяться, что Батыргазиев как минимум повторит успехи великого украинца в профессиональном боксе. По любителям уже не дотянуться, учитывая, что у Ломы сразу две золотых олимпийских медали. С другой стороны, Василий тогда откровенно засиделся в любителях, а наш соотечественник решил намного раньше выбраться на профессиональный уровень. Может, это правильный путь?