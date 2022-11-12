Соотечественник наглухо вырубил Порье в первом раунде! Таким беспомощным Дастин ещё не был

Дастин Порье – суперзвезда UFC, но его карьера полна драматичных моментов. Один из них произошёл в сентябре 2016 года. Бриллиант оправился от поражения в бою с Конором Макгрегором и шёл на уверенном стрике из одних побед. Он последовательно разбил Карлоса Диего Феррейру, Янси Медейроса, Джозефа Даффи и Бобби Грина. Более того, трижды Порье побеждал досрочно, что укрепляло его позиции в глазах руководства организации. Стало понятно, что считаные победы отделяют Дастина от больших поединков. Но в этот момент на пути американца встал соотечественник – Майкл Джонсон.

Главный бой UFC Fight Night 94 притягивал интригующей афишей. Порье уже становился одним из самых зрелищных бойцов организации, что с удовольствием демонстрировал в каждом поединке. Джонсон начал получать в соперники топов, но шёл на неприятном стрике из двух поражений подряд. Сначала он уступил раздельным решением Бенеилу Дариушу, а затем единогласным вердиктом проиграл Нейту Диазу. Мотивация каждого из бойцов буквально зашкаливала, поэтому и в октагоне чувствовалось невероятное напряжение.

Дастин Порье — Майкл Джонсон Фото: Josh Hedges/Getty Images

С первых же секунд Джонсон смело пошёл в атаку и начал накидывать удары по Порье. Тот опешил и выглядел беспомощно. Дастин пытался отвечать одиночными ударами, но они не достигали цели. А вот атаки Майкла летели точно. Всё это заставило Бриллианта бегать от соперника, буквально загоняя себя в угол. Уже по первой минуте стало понятно, что бой вряд ли продлится всю дистанцию. Слишком уж сильно доминировал Джонсон. Но вряд ли кто-то ожидал, что развязка наступит настолько рано.

Начало второй минуты прошло под тотальным контролем Майкла. А затем Порье всё-таки решил рискнуть. Он бросился в атаку и раскрылся, чем моментально воспользовался соперник. Джонсон мощно попал встречным ударом и отправил соперника на канвас. Дастин выглядел ошеломлённо, а соперник бросился добивать Бриллианта. Судья откровенно замешкался, поскольку поединок нужно было останавливать практически сразу. Но в итоге рефери позволил Майклу нанести ещё несколько мощнейших ударов лежащему Порье.

В сентябре 2016 года Бриллиант допустил осечку, которая надолго откинула его от лидеров чемпионской гонки. А в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года он проведёт претендентский бой. И соперником Порье станет другой Майкл – Чендлер. И если Дастин сделал правильные выводы из поражения шестилетней давности, он сможет получить поединок жизни с Исламом Махачевым.