Трагедия великого Фрэнки. Легенду проводили на пенсию жёстким нокаутом

Ранним утром 13 ноября по московскому времени проходит турнир UFC 281. В основном карде номерного ивента на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» нашлось место великому Фрэнки Эдгару. Ему дали крепкого оппонента Криса Гутьерреса, который шёл на беспроигрышной серии из семи боёв. Даже для 41-летней легенды это слишком жесткий матч.

К сожалению, так оно и оказалось. Эдгар улетел в нокаут от летящего колена уже в первом раунде. Это очень болезненный конец карьеры для такой легенды, как Фрэнки Эдгар. Тем более он заранее объявил об уходе. По такому поводу ему можно было подобрать более подходящего соперника. Взять ту же Йоанну Енджейчик. Она недавно заявила об очередном желании красиво закольцевать карьеру, потому что она была не готова Вэйли Чжан. И, скорее всего, ей пойдут навстречу.

Так же стоило поступить по отношению к Эдгару. Тем более в соцсетях было столько грусти от известных бойцов UFC. Крис Гутьеррес дрался на тяжёлом эмоциональном фоне из-за онкологии у одного из его родственников. Неудивительно, что после поединка плакал Гутьеррес, а не опустошённый Эдгар.

Крис Гутьеррес обнимает Фрэнки Эдгара Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Фрэнки дрался в лиге Даны Уайта аж с 2005 года. За это время он провёл 30 боёв, и он ни разу не проваливал взвешивание. На боях Эдгара росли многие звёзды UFC. Он является одним из любимых бойцов Хабиба Нурмагомедова. Когда Хабиба вносили в Зал славы UFC, он сказал, что именно Эдгар также заслужил места в пантеоне лучших. И Орёл прав на самом деле.

Однако Фрэнки не смог вовремя остановиться и избрал другой путь. Он пытался вернуться через конкурентные бои, но его время неумолимо прошло. Эдгар проиграл пять из шести последних боёв. В обидчиках числятся Макс Холлоуэй, Корейский Зомби, Кори Сэндхаген и Марлон Вера. И очень обидно, что некоторые его будут помнить по поздним выступлениям. Это будет великой несправедливостью по отношению к живой легенде.

Но олды будут помнить его по боям против Грэя Мейнарда, Жозе Альдо, Би Джея Пенна, Юрайи Фейбера и Чеда Мендеса. К тому же Фрэнки бил Чарльза Оливейра и был чемпионом в лёгком весе, хотя его рост всего лишь 168 см.

Спасибо за великую карьеру, Фрэнки Эдгар! Мы этого никогда не забудем.