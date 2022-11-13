Фантастическая развязка! Адесанья доигрался, улетел в нокаут и потерял пояс UFC

В ночь с 12 на 13 ноября прошёл номерной турнир UFC 281. В главном бою на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» встретились чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и № 5 дивизиона Алекс Перейра. Ранее они дважды пересекались в Glory в 2016 и 2017 годах по правилам кикбоксинга. В обеих встречах победу праздновал бразилец. Особо жёсткой вышла вторая встреча, когда Перейра нокаутировал Адесанью в третьем раунде.

Что касается ММА, то Адесанья покорил UFC, пока бразилец продолжал свои выступления в Glory. Исраэль стал чемпионом, одержав 12 побед и пять раз защитив пояс. Из самого зрелищного бойца он быстро превратился в прагматичного чемпиона, побеждавшего вполсилы. Так, в этом году Адесанья засушил в реванше Роберта Уиттакера и с минимальными усилиями перебил Джареда Каннонье. Оттого чемпион поймал волну хейта за скучное ведение боя.

Что касается Перейры, то его рекорд в ММА — 6-1. Он проиграл в самом первом бою сабмишеном в 2015 году. Через год бразилец прервал карьеру в ММА и вернулся только в 2020 году. Ему хватило одной победы в LFA нокаутом, чтобы затем оказаться в UFC. И в конце ноября прошлого года состоялся дебют Алекса в лиге Даны Уайта. Он нокаутировал Андреаса Михайлидиса во втором раунде.

Следом был перебит Бруну Силва, а в июле он нокаутировал Шона Стрикленда уже в первой пятиминутке. Так менее чем за год выступлений в UFC Перейра добрался до титульного поединка. Однако тут стоит отдать должное Адесанье за то, что он сам вызвал своего давнего обидчика на бой.

И поединок начался по правилам кикбоксинга. Однако он протекал в низком темпе с большими перерывами между атаками. Они больше разведывали друг друга. Исход первого раунда был решён в самом конце, когда Адесанья потряс Перейру на самой последней секунде. Во втором раунде Алекс прижал чемпиона к сетке, но ничего не извлёк из этого. Адесанья комфортно чувствовал себя под давлением, успешно отбиваясь от нападок бразильца. Затем он сам прижал Перейру к сетке, но не смог сделать тейкдаун.

А на последних секундах Алекс украл концовку. Сначала он пробил точный хай-кик, а после сделал тейкдаун. В третьем раунде уже Иззи провёл тейкдаун и осыпал бразильца ударами со спины. Но он не смог финишировать соперника. Тем не менее раунд за чемпионом. Четвёртая пятиминутка также прошла в низком темпе. Адесанья перестреливал Алекса в стойке, пользуясь его пассивностью. Однако Перейра смог потрясти Исраэля на последних секундах.

В пятом раунде темп не взвинтился. И казалось, что Адесанья заберёт очередную победу. Но Перейра смог поймать чемпиона апперкотом и следом забил его серией из множества безответных ударов. Рефери Марк Годдард выжидал момента, чтобы Иззи вернулся. Однако Адесанья продолжал висеть на сопернике. И Годдард остановил бой.



Таким образом, Алекс Перейра положил конец кошмарным выступлениям в исполнении Адесаньи и стал чемпионом UFC за один год. Феноменально! Возможно, Иззи запросит реванш. Но в следующий раз он обязан драться зрелищнее, иначе зачем давать титульники скучным бойцам?