Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 281: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра, результат боя, кто выиграл, отчёт поединка, видео

Фантастическая развязка! Адесанья доигрался, улетел в нокаут и потерял пояс UFC
Денис Дорофеев
UFC 281: Исраэль Адесанья — Алекс Перейра
Комментарии
Алекс Перейра проигрывал на судейских карточках, но включился в самый важный момент.

В ночь с 12 на 13 ноября прошёл номерной турнир UFC 281. В главном бою на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» встретились чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и № 5 дивизиона Алекс Перейра. Ранее они дважды пересекались в Glory в 2016 и 2017 годах по правилам кикбоксинга. В обеих встречах победу праздновал бразилец. Особо жёсткой вышла вторая встреча, когда Перейра нокаутировал Адесанью в третьем раунде.

Лютый бразилец уничтожил Исраэля Адесанью. Нокаут, в UFC новый чемпион! LIVE Лютый бразилец уничтожил Исраэля Адесанью. Нокаут, в UFC новый чемпион! LIVE
Они нас за идиотов держат? Судья UFC прямо перед камерами в октагоне поменял своё решение Они нас за идиотов держат? Судья UFC прямо перед камерами в октагоне поменял своё решение

Что касается ММА, то Адесанья покорил UFC, пока бразилец продолжал свои выступления в Glory. Исраэль стал чемпионом, одержав 12 побед и пять раз защитив пояс. Из самого зрелищного бойца он быстро превратился в прагматичного чемпиона, побеждавшего вполсилы. Так, в этом году Адесанья засушил в реванше Роберта Уиттакера и с минимальными усилиями перебил Джареда Каннонье. Оттого чемпион поймал волну хейта за скучное ведение боя.

Что касается Перейры, то его рекорд в ММА — 6-1. Он проиграл в самом первом бою сабмишеном в 2015 году. Через год бразилец прервал карьеру в ММА и вернулся только в 2020 году. Ему хватило одной победы в LFA нокаутом, чтобы затем оказаться в UFC. И в конце ноября прошлого года состоялся дебют Алекса в лиге Даны Уайта. Он нокаутировал Андреаса Михайлидиса во втором раунде.

Следом был перебит Бруну Силва, а в июле он нокаутировал Шона Стрикленда уже в первой пятиминутке. Так менее чем за год выступлений в UFC Перейра добрался до титульного поединка. Однако тут стоит отдать должное Адесанье за то, что он сам вызвал своего давнего обидчика на бой.

Перейра нокаутировал заигравшегося Адесанью. Чемпион получил шанс отомстить Перейра нокаутировал заигравшегося Адесанью. Чемпион получил шанс отомстить
От литра самогона в день до чемпионского боя в UFC. Конор на максималках От литра самогона в день до чемпионского боя в UFC. Конор на максималках

И поединок начался по правилам кикбоксинга. Однако он протекал в низком темпе с большими перерывами между атаками. Они больше разведывали друг друга. Исход первого раунда был решён в самом конце, когда Адесанья потряс Перейру на самой последней секунде. Во втором раунде Алекс прижал чемпиона к сетке, но ничего не извлёк из этого. Адесанья комфортно чувствовал себя под давлением, успешно отбиваясь от нападок бразильца. Затем он сам прижал Перейру к сетке, но не смог сделать тейкдаун.

А на последних секундах Алекс украл концовку. Сначала он пробил точный хай-кик, а после сделал тейкдаун. В третьем раунде уже Иззи провёл тейкдаун и осыпал бразильца ударами со спины. Но он не смог финишировать соперника. Тем не менее раунд за чемпионом. Четвёртая пятиминутка также прошла в низком темпе. Адесанья перестреливал Алекса в стойке, пользуясь его пассивностью. Однако Перейра смог потрясти Исраэля на последних секундах.

Трагедия великого Фрэнки. Легенду проводили на пенсию жёстким нокаутом Трагедия великого Фрэнки. Легенду проводили на пенсию жёстким нокаутом
Дайте этим парням «Бой года» прямо сейчас! Порье и Чендлер устроили настоящую мясорубку Дайте этим парням «Бой года» прямо сейчас! Порье и Чендлер устроили настоящую мясорубку

В пятом раунде темп не взвинтился. И казалось, что Адесанья заберёт очередную победу. Но Перейра смог поймать чемпиона апперкотом и следом забил его серией из множества безответных ударов. Рефери Марк Годдард выжидал момента, чтобы Иззи вернулся. Однако Адесанья продолжал висеть на сопернике. И Годдард остановил бой.

Таким образом, Алекс Перейра положил конец кошмарным выступлениям в исполнении Адесаньи и стал чемпионом UFC за один год. Феноменально! Возможно, Иззи запросит реванш. Но в следующий раз он обязан драться зрелищнее, иначе зачем давать титульники скучным бойцам?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022