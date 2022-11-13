Перейра — чемпион! Но только до встречи с Чимаевым

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) прошёл турнир UFC 281. В главном поединке Исраэль Адесанья и Алекс Перейра решили судьбу титула чемпиона организации в среднем весе. Пояс нашёл нового обладателя. Бразилец в блестящем стиле финишировал соперника в пятом раунде. А после боя быстро нашёлся желающий сразиться с новым чемпионом.

О поединке с Перейрой заговорил непобеждённый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он бросил Алексу вызов, выразив полную уверенность в своём превосходстве.

Хамзат Чимаев шведский боец UFC «Дайте мне сразиться с этим парнем, я финиширую его. Я готов к бою в Бразилии. Алекс Перейра, давай сделаем это, чемпион!»

Чимаев прекрасно понимает, что он делает. Последний опыт Ислама Махачева и Александра Волкановски доказал, что организовать новый поединок можно сразу же после окончания предыдущего. Кроме того, он вновь поднимется в средний дивизион, что даёт пути для отступления. А главное, поединок Перейры и Адесаньи обнажил главную слабость бразильца.

Перейра выиграл титульный поединок благодаря блестящей ударной технике. Но он показал и свою однобокость. Было хорошо заметно, что в борьбе Алекс проваливается и выглядит слабо. К моменту остановки боя Адесанья уверенно лидировал по судейским карточкам и практически не оставил сопернику шансов. Но бразилец совершил настоящее чудо. Чимаев такой подарок совершенно точно не сделает. Он способен отконтролировать Перейру так, что весь бой соперники проведут именно в партере.

Алекс Перейра в борьбе Фото: Jamie Squire/Getty Images

Чимаев обладает просто великолепными навыками борьбы. Он наглядно продемонстрировал это в последнем поединке, когда легко победил Кевина Холланда. Он с первой же секунды бросился на соперника, перевёл его в партер и не оставил ни шанса. Да и в целом по карьере Хамзат часто побеждал именно приёмами. И Перейра является для него лакомым кусочком, в который боец намерен вцепиться. Вот только самому Алексу не стоит принимать вызов. Иначе за быстрым завоеванием пояса последует моментальный провал!