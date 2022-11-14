Как же несправедлива жизнь! Легендарный нокаутёр UFC скончался в 38 лет

Из США пришли грустные новости: в возрасте лишь 38 лет ушёл из жизни знаменитый боец Энтони Джонсон, известный под прозвищем Рамбл. По предварительной информации, причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание крови и редкое расстройство иммунной системы. Американец долго боролся с болезнью и в какой-то момент даже показалось, что Энтони непременно победит. Увы, внезапное осложнение не оставило никаких шансов Джонсону. И теперь весь спортивный мир скорбит по харизматичному нокаутёру, ушедшему так рано.

Одним из первых на трагедию отреагировал Даниэль Кормье, который в своё время успел дважды подраться с Энтони за титул чемпиона UFC: «Покойся с миром, мой брат. Для парня, вселявшего страх в сердца стольких людей, Энтони Джонсон был заботливым человеком, начиная от текстовых сообщений до проверки соперников после поражений. Что за парень, Рамбла будет не хватать. Порой жизнь кажется несправедливой. Ужасные новости».

Кормье очень точно описал Джонсона. Громадный уроженец Джорджии в октагоне действительно был страшен: нокаутом закончились 17 из 23 выигранных боёв Рамбла. У него в руках была такая сила, что могли бы позавидовать даже тяжеловесы. Антониу Ногейра, Александр Густафссон, Райан Бейдер и другие звёзды падали, не выдерживая «пушек» Энтони. Казалось, этот парень будет долго править сначала в среднем, а потом и в полутяжёлом дивизионе UFC. Однако история решила иначе.

Джонсону было очень сложно укладываться в лимит полусреднего и даже среднего веса. Он истощал себя невероятными весогонками, но зачастую не показывал на весах необходимых цифр. Немудрено, учитывая, что между поединками американец быстро отъедался до ста с лишним килограммов. Поэтому постепенно Рамбл пришёл к неизбежному решению — переходу в полутяжёлый вес. Где его сила уже не до конца компенсировала пробелы в навыках: Энтони дважды добирался до титульного боя, но Кормье неизменно оказывался сильнее.

Энтони Джонсон Фото: Steve Marcus/Getty Images

Проиграв Кормье во второй раз, Джонсон, который был в расцевете сил, внезапно объявил о завершении карьеры. Но через четыре года решил вернуться в спорт: только теперь Энтони уже подписал контракт с Bellator, где его сразу закинули в Гран-при полутяжеловесов. Несмотря на длительный простой, Рамбл вернулся по-королевски, вырубив во втором раунде Хосе Азеведу. После чего, по своей доброй традиции, выразил сострадание нокаутированному оппоненту. Соперником Джонсона в полуфинале должен был стать россиянин Вадим Немков.

Но Рамбл внезапно снялся с поединка, объяснив решение проблемами со здоровьем. Сразу стало понятно — всё серьёзно: «Очень жаль, что я не могу подробно рассказать о том, насколько я болен на самом деле. Просто знайте, мне нужно как можно больше молитв. Если бог позволит, то мы увидимся в 2022 году. Никогда в жизни так ничего не боялся, но я остаюсь сильным благодаря поддержке друзей и семьи. Это будет битва, и мне придется копать глубже, чем когда-либо прежде. Люблю вас всех. Это не коронавирус», — написал тогда Энтони в социальных сетях.

Увы, Джонсон всё-таки не сумел выиграть главную битву в своей жизни. Но ММА-сообщество навсегда запомнит этого парня. Запомнит благодаря жуткому удару, развесёлым пресс-конференциям и желанию устраивать рубку в каждому бою. При этом Рамбл запомнится и как огромный добряк, которому всегда жаль поверженных оппонентов. И который всегда готов прийти на помощь к тем, кто слабее него. Очень жаль, когда такие люди уходят слишком рано. Жизнь действительно несправедлива.