Вот это батя! Фьюри-старший снял футболку — и едва не начистил физиономию Джейку Полу!

Минувшей ночью в Дубае состоялся очередной боксёрский турнир серьёзного уровня. Арабские шейхи крепко полюбили бокс, который в ОАЭ сейчас догоняет ММА по популярности. Вот и теперь главным героем турнира стал сам Флойд Мейвезер — сверхпопулярный американский боксёр, пять лет назад закончивший карьеру, но продолжающий драться в выставочных боях. Хотя Флойд уже немолод, в показательных схватках он тоже не проигрывает. На этот раз Мейвезер легко расправился с блогером Оладеджи Олатунджи, более известным как Deji.

Хотя бой закончился досрочно, он получился откровенно никаким. Как, кстати, и поединок Томми Фьюри с Ролли Ламбертом, тоже носивший статус выставочного. Хотя брат легендарного Тайсона Фьюри — действующий боксёр в расцвете сил, сейчас он тратит силы на разную ерунду. После того как по вине Томми дважды сорвалось его противостояние с Джейком Полом, Фьюри-младший решил подраться с Полом Бамбой. Но и там молодой Фьюри успел всё испортить: не сделал вес, отказался делиться гонораром и вообще потребовал другого соперника.

Бамбу, требования которого выглядели вполне сносно, в прямом смысле выкинули с турнира: выселили из отеля и отказались оплачивать обратную дорогу. На замену быстренько вызвали Ламберта, с которым Фьюри откатал невероятно унылый поединок. Который комментировал сам Джейк Пол! Скандальный блогер, который очень расстроился после срыва поединков с Томми, жёстко раскритиковал своего несостоявшегося соперника. Пол у микрофона откровенно издевался над Фьюри-младшим, а после окончания боя подошёл к рингу, где занялся привычным трэш-током. Но внезапно главной целью Джейк выбрал не Томми Фьюри, а его отца — знаменитого Джона Фьюри. И даже предложил тому подраться! Скандальный великан, в отличие от своего нерешительного младшего сынишки, не стал вяло переговариваться с блогером: сорвал с себя футболку и потребовал от Пола перелезть через канаты! Фьюри-старшего охватило настоящее бешенство, он явно был настроен помахать кулаками, но Джейк благоразумно отказался, продолжив выкрикивать оскорбления с безопасного расстояния.

Кто знает, может, в следующем бою Пол подерётся именно с Джоном Фьюри? Блогер любит драться с престарелыми спортсменами, а папе Тайсона уже 58 лет. С другой стороны, бой всё равно будет для Джейка рискованным: Фьюри-старший по-прежнему в отличной форме и весит в полтора раза больше, чем Пол. К тому же отец боксёрского семейства реально знает толк в боксе, в отличие от Андерсона Силвы или Бена Аскрена, при всём к ним уважении. Такой поединок точно будет интересен болельщикам. А значит, и бизнесменам от бокса. Ждём?