«Я не знаю, как уйти из бокса». Исповедь Тайсона Фьюри о ментальных проблемах

3 декабря чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри выйдет в ринг во второй раз за год. В этот раз Цыганскому королю будет противостоять его бывший оппонент Дерек Чисора, которого он бил уже два раза. Незадолго до поединка на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур» Фьюри дал откровенное интервью бывшему чемпиону мира по боксу Карлу Фрэмптону для канала BT Sport.

За 11 минут разговора Тайсон рассказал, почему он вернулся в ринг, о ментальных проблемах, почему сразится с Чисорой в третий раз, а также где пройдёт поединок против Александра Усика.

«Без бокса у меня нет цели в жизни»

«После того как я побил Диллиана Уайта в апреле, я действительно собирался уйти в отставку. Клянусь богом, я не мог быть более уверен в чём-то за всю свою жизнь, чем в своём уходе. Я провёл несколько месяцев вне ринга. Я писал свою третью книгу, а также песню для чемпионата мира [по футболу], поэтому был очень занят».

«Но без бокса я просто чувствовал, что у меня больше нет цели в жизни. Сердцем я не в боксе, но у меня ничего нет [кроме него]. Я мультимиллионер, у меня есть семья. Но это остаётся в стороне. С детства моя страсть связана с боксом, и я не могу отпустить её. Сегодня я пришёл сюда, чтобы сказать, что я очень эгоистичный человек, потому что мне следовало уйти из бокса в апреле, когда я сказал, что собираюсь уйти. Но я вернулся за очередной порцией наказания. Да, я идиот, но что я мог сделать?».

«Я ношу рубашку с надписью «не уходи». Как я могу пойти против собственных слов?»

«Не знаю, возможно, смерть оборвёт мою карьеру. Я не знаю точного ответа на вопрос [когда закончу]. За четыре месяца, что я был в отставке, я никогда раньше не чувствовал себя так, как в 2015, 2016, 2017 годах. Но я вернулся в тот момент, в то время, когда жизнь была очень скучной, очень тёмной и не было пути назад. Я не дерусь за пояса или деньги, чтобы выиграть ещё пять или 25 боёв или объединить титулы в дивизионе, я боксирую из-за этого (моё ментальное состояние. — Прим. «Чемпионата»).

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И без этого [моё ментальное состояние] быстро ухудшается, и я не знаю другого способа сохранить его в здравом уме. Я предельно честен и говорю от всего сердца. Я не знаю, как уйти [из спорта]».

«Я не знаю, как уйти из бокса. Я ношу рубашку с надписью «не уходи». Поэтому как я могу пойти против собственных слов? Я буду как Роберто Дюран, который ушёл из бокса в 59 лет (Дюран завершил боксёрскую карьеру в 50 лет. — Прим. «Чемпионата»). Безупречная статистика без поражений для меня больше ничего не значит.



Раньше я думал, что быть непобеждённым чемпионом мира, как Рокки Марчиано, это то, что будет держать меня на плаву. Я был бы вторым человеком в истории тяжёлого веса, кто ушёл бы непобедимым. Но теперь я знаю, почему все великие спортсмены страдают. Потому что они никогда не отпускают спорт».

Почему Фьюри выбрал бой с Чисорой?

Тайсон Фьюри и Дерек Чисора Фото: Mark Robinson/Getty Images

«Чисора — боец из топ-10 дивизиона. Мне нужен такой партнёр по танцам, которого люди знают и уважают. Британские болельщики знают нас и очень сильно поддерживают. Я его большой фанат, он народный герой, потому что он вдохновляет андердогов своим примером. У него 12 поражений, но ты посмотри, против кого он дрался. Он проигрывал только лучшим».

«Не думаю, что Джошуа хотел боя»

«Не думаю, что он когда-либо хотел боя со мной, потому что, если бы он хотел, тогда я бы, скорее всего, встретился с ним, а не с Чисорой. Если ты хочешь драться, ты говоришь об этом своей команде. А они говорят «нет» из-за коммерческих прав, спонсоров. Если кто-то из моих спонсоров скажет, что я не могу драться с Чисорой, тогда я пошлю этого спонсора куда подальше (показывает неприличный жест. — Прим. «Чемпионата»)».

О бое с Усиком

«Если Усик с командой действительно хочет боя, тогда мы проведём его следующим, только если я выиграю поединок с Чисорой. Не хочу обходить стороной Чисору, потому что цыплят по осени считают. Если бой с Усиком состоится, то он, вероятно, пройдёт в Саудовской Аравии. Я бы хотел, чтобы этот бой был следующим. А потом я вернусь в Англию и сражусь с Джо Джойсом или Даниэлем Дюбуа».

«Если я побью Усика и вернусь в Англию [ради боя], то могу сказать, что это мой последний поединок в карьере. Но в этом случае я уйду в никуда. Все дороги ведут к Цыганскому королю. Любой, кто хочет взобраться на вершину тяжёлого веса, должен пройти через меня».

О бое с Уайлдером

«Деонтей Уайлдер сейчас готовится к бою с Энди Руисом-младшим за право сразиться со мной. Четвёртый бой было бы потрясающе провести здесь, на «Уэмбли», не так ли? Я был там уже три раза. Если он хочет четвёртого боя, он должен приехать сюда».