«Готов поставить свой старый дом». Адесанья уверен, что Волкановски отлупит Махачева

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) прошёл турнир UFC 281. В главном поединке Исраэль Адесанья лишился своего пояса, проиграв Алексу Перейре. А сразу после оглушительного поражения новозеландец не стал молчать. Он пришёл на популярное шоу Flagrant, а также пообщался с журналистом Ариэлем Хельвани. И, кажется, провал в поединке с бразильцем сделал болтливого бойца ещё более уверенным в себе.

Адесанья считает, что находился буквально в одном ударе от победы. Он припомнил момент перед завершением первого раунда, когда получилось поймать соперника на ошибке и потрясти его сумасшедшими атаками: «Мне нужен был ещё один удар. Я достал его правым оверхендом, затем обманул ложным правым апперкот и доработал левым хуком. Может быть, если бы я всё-таки выкинул апперкот, то уложил бы его на канвас. Даже когда он встал со стула на второй раунд, он всё ещё был потрясён. Но Перейра очень быстро восстанавливается».

Исраэль Адесанья — Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Адесанья при этом отказывается соглашаться с тем, что судья вовремя остановил поединок. Хотя было заметно, что Исраэль очень сильно поплыл, а Перейра начал буквально разбивать голову соперника точными ударами. Но новозеландец не согласен с этим. Он уверен, что полностью контролировал ситуацию: «Когда был у сетки, я собирался просто уйти в сторону, но споткнулся. Даю слово, что упал не от удара Перейры, а просто споткнулся. Я всё полностью контролировал, специально опустил голову и уклонялся от ударов. Я контролировал его колени, его руки, хоть и не видел его глаза. Я не виню судью, но он мог бы дать мне ещё шанс. Когда он остановил бой, я быстро сказал ему: «Эй, я в порядке».

Адесанья высказался и о предстоящем поединке австралийца Александра Волкановски и россиянина Ислама Махачева. Он поделился прогнозом на бой и предложил сделать довольно рискованную ставку.

Исраэль Адесанья новозеландский боец MMA «Когда мы деремся с Алексом в стойке, он иногда моментально сокращает дистанцию, находит возможность прорвать оборону. Часто у него это получается. Он мастер, его незаметные лоу-кики и джебы, его тотальный контроль рук в стойке. Он просто мастер. Ислам — великолепный боец, бойцы с Дагестана хорошо знают, что они делают, они сильны благодаря своему стилю. Но я буду предвзят, я искренне верю в Волка и готов поставить на него свой старый дом».

Адесанья прекрасно знает, о чём говорит. Он давно спаррингуется с Волкановски. И на турнире UFC 284 на стороне австралийца будут домашние трибуны. Но нет никаких сомнений, что Махачев и Хабиб смогут подготовиться к первой защите титула чемпиона UFC в лёгком весе. И тогда Исраэлю предстоит распрощаться со своим стареньким домиком.