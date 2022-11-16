Влияние Хабиба стало безграничным? Его брат получил титульник в Bellator по блату

Усман Нурмагомедов не провёл ни одного боя против топов, но идёт на первом месте в рейтинге.

В ночь с 18 на 19 ноября по московскому времени в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт турнир Bellator 288. В главном бою встретятся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и Кори Андерсон. А в соглавной встрече чемпион в лёгком весе Патрики Фрейре сойдётся младшим братом Хабиба Нурмагомедова Усманом.

Известно, что братья Фрейре пользуются большим весом в Bellator, иначе Майкл Чендлер не уходил бы в UFC. Но кейс Усмана не менее примечательный. Талантливому самородку с фамилией Нурмагомедов проложили лёгкий путь к поясу через ноунеймов, не входящих в топ-15 дивизиона. Хотя Усман просил более серьёзных имён. Однако это не помешало ему заполучить тайтл-шот в очень конкурентном дивизионе менее чем за два года.

Давайте вспомним, кто ещё выступает в этом весе. Экс-чемпион UFC и WEC и ветеран ММА Бенсон Хендерсон в начале этого года одолел Ислама Мамедова, члена команды Хабиба. А в сентябре победил экс-чемпиона Bellator Питера Куилли. До этого у Бенсона были три поражения подряд, но его всё равно поставили на второе место позади Усмана. Третьим идёт Тофик Мусаев. Ему хватило одного боя в Bellator, чтобы стать №3, а также запасным бойцом в предстоящем чемпионском поединке. Азербайджанец успел одолеть Сиднея Аутло, бойца №4 в дивизионе.

На пятом месте расположился россиянин Александр Шаблий. Пересвет провёл три схватки в Bellator. Он одолел Альфи Дэвиса, Бобби Грина и Брента Примуса. Причём последний когда-то ломал ногу самому Майклу Чендлеру. Но россиянин всё равно ниже Усмана. Аналогичным достижением может похвастаться и Ислам Мамедов, но он только седьмой в рейтинге.

Гаджи Рабаданов отличился тремя победами над нетоповыми бойцами. Однако он замыкает топ-10. Хотя его оппозиция не хуже, чем у того же Усмана. Видимо, без лобби Хабиба мы бы не увидели Усмана на вершине этого рейтинга. Иначе как можно объяснить тот факт, что Орла сделали капитаном команды Bellator. При этом он не имеет прямого отношения к этой лиге, сделав себе имя в UFC. Но влияние его настолько велико, что брат получил титульник через «мешковую» диету.

Даже Исламу Махачеву пришлось подождать несколько лет и выдать стрик из 10 побед, чтобы получить свой шанс. Но его бои с топами дивизиона неоднократно срывались, а именно с Рафаэлем дос Аньосом. А Усману потребовались четыре схватки с неизвестными бойцами, чтобы заполучить титульник. Поэтому неудивительно, что некоторые бойцы выражают возмущение от такого расклада. Так что Нурмагомедов-младший не имеет права на ошибку.