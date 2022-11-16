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Александр Усик — Филип Хргович: обязательная защита титула чемпиона IBF, возможная отмена поединка

Усик больше не суперзвезда? IBF ставит украинцу условия, словно он зелёный новичок
Сергей Сорокин
Александр Усик
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Либо Александр смирится, либо придётся отдать пояс. Вот это дела!

13 ноября стало известно, что Международная боксёрская федерация (IBF) назначила украинскому боксёру и обладателю чемпионского пояса организации Александру Усику обязательную защиту титула в поединке с хорватским бойцом Филипом Хрговичем. Такая новость удивила многих, поскольку изначально речь велась о совершенно иных афишах. Но Усик слишком сильно заигрался с тем, чтобы пытаться диктовать свои условия и торговаться. Теперь придётся либо смиренно подчиняться воле организации, либо отдавать пояс без борьбы.

Усик изо всех сил пытался получить поединок с топовым соперником. Сначала планировался бой с Тайсоном Фьюри, который должен был состояться в конце 2022 года. Но его организацию сорвал сам украинский боксёр. Он отказался вести переговоры, сославшись на тяжёлую подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Фьюри не стал ждать и согласился на поединок с Дереком Чисорой. Александр моментально ринулся в атаку и начал провоцировать Тайсона, но спохватился слишком поздно.

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Soeren Stache/Getty Images

Не сложилось и с другим потенциальным соперником, который интересует Усика. Всемирный боксёрский совет, более известный как WBC, окончательно санкционировал поединок Деонтея Уайлдера и Энди Руиса. Да не просто разрешил бойцам подраться, но и наделил поединок статусом претендентского. Таким образом, победитель сможет зарубиться с Тайсоном Фьюри, у которого и находится чемпионский пояс WBC. Это отодвигает Усика максимально далеко и от Уайлдера, и от Цыганского короля. Видимо, украинец действительно перестал быть привлекательным для суперзвёзд.

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Теперь пришла ещё одна новость, которая прозвучала для украинского боксёра и его команды крайне неприятно. Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что никакой отсрочки от поединка с Хрговичем Усик выбить не сможет. А это значит, что сослаться на сложную подготовку или проблемы со здоровьем уже не получится. Организация сама назовёт дату, время и место, а Александру останется лишь согласиться на любые условия. Усик доигрался и поставил себя в тупик.

При этом команда Усика по-прежнему не перестаёт мутить воду. Промоутеры уверены, что они смогут организовать поединок с Фьюри уже в первых месяцах 2023 года. И их не смущает ни предстоящий бой Тайсона, ни обязательная защита самого Александра. Стало известно, что, если IBF не войдёт в положение украинца, он даже может отказаться от чемпионского пояса. Но пока что это всё выглядит, скорее, блефом, попыткой добиться своих условий шантажом. Но организация слишком часто выслушивает оправдания и попытки сорвать один поединок за другим, поэтому теперь может пойти на принцип. Торговаться и чего-то требовать больше не получится.

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