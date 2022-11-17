Усман будет драться за пояс без Хабиба. Братский тандем развалился в самый важный момент

В ночь с 18 на 19 ноября в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится грандиозный турнир Bellator 288. Он привлекает повышенное внимание фанатов смешанных единоборств из России. В главном бою зарубятся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и Кори Андерсон. А в соглавном поединке Патрики Фрейре будет защищать свой пояс в лёгком весе против Усмана Нурмагомедова. Правда, младшему брату Хабиба будет непросто завоевать титул, поскольку легендарный Орёл, видимо, будет отсутствовать в углу.

О потенциальных проблемах сообщил сам Усман, который решил ответить на несколько вопросов после пресс-конференции. «Точно ещё неизвестно, но возможно, что Хабиб не прилетит. На 80 процентов, где-то вот так», — сказал претендент на титул. Такие новости вряд ли обрадовали и самого бойца, и его фанатов. Отсутствие брата, наставника и легенды UFC в углу может стать одним из определяющих факторов. Хабиб стал для братьев не просто талисманом, а настоящим вожаком. Он обладает колоссальным опытом, поэтому не только помогает в подготовке, но и способен внести правильные коррективы прямо по ходу поединка.

Усман Нурмагомедов Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

С одной стороны, отсутствие Хабиба в углу – крайне негативное событие. Орёл, стоящий за спиной братьев, придаёт им уверенности в собственных силах. В паузах между раундами он мотивирует и указывает на ошибки. Да и настроить перед боем Хабиб способен мощно. Но не стоит раньше времени хоронить российского бойца. Весь этап подготовки Усман провёл под чутким руководством брата. И, по словам самого претендента на титул, ему пришлось пройти суровую закалку.

Усман Нурмагомедов российский боец Bellator «Этот лагерь намного отличался. Он был намного сложнее. Мне пришлось адаптироваться, поскольку заходим не на три раунда, а на пять. Спарринги также делались по пять раундов. Я готовился с такими гигантами этого спорта, и они загоняли меня в глубокие воды. Я думаю, что адаптировался к тому, что выхожу на пятираундовый бой».

Пропустить титульный поединок брата Хабиба вынудили серьёзные причины – у него закончилась американская виза. Иначе Орёл обязательно занял бы место в углу в столь важный момент. Кроме того, турнир не посетит и главный тренер команды Нурмагомедова Хавьер Мендес. А секундировать Усману будут родные братья — Умар и Абубакар, а также Ислам Мамедов. Именно через них Хабиб будет передавать свои наставления, пусть и дистанционно.