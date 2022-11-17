«Готов выйти и выбить тебе зубы». Емельяненко хочет избить Шлеменко за брата!

В российском мире смешанных единоборств разгорается новый конфликт. Александр Емельяненко начинает удивлять всё сильнее. Совсем недавно он провоцировал футболиста Артёма Дзюбу и предлагал тому выйти на боксёрский ринг. А теперь появилась новая цель. Емельяненко жёстко проехался по тёзке – Александру Шлеменко. Ещё больший интерес вызывает причина перепалки. Шторм давно конфликтует с Фёдором Емельяненко на фоне событий в Союзе MMA. Александр не захотел молчать и вступился за старшего брата.

В качестве площадки для обращения Емельяненко выбрал собственный YouTube-канал, на котором затронул массу интересных тем. Но особенно зажигательную речь он выдал именно в адрес Шлеменко.

Александр Емельяненко российский боец «На месте Шлеменко я бы помолчал. Фёдор создал Союз ММА, он дал возможность всем выступать, не только профессиональным бойцам, но и любителям. Ему виднее, как вести Союз ММА. Понял, Шура? Шлеменко, ты, вместо того чтобы паясничать в интервью, готовься. Я готов выйти с тобой по правилам ММА, бокса, по любым правилам. Готов выйти и выбить тебе зубы».

Александр встаёт на путь исправления. Во время поединка с Вячеславом Дациком (лихие 13 секунд) на него было больно смотреть. Но на последнем видео Емельяненко выглядит очень бодро, а ещё он неожиданно сменил имидж. Кроме того, такой выпад в сторону Шторма и желание вступиться за брата – большой шаг навстречу Фёдору. Жест получился действительно красивым. А ещё Александр точно помнит старые недопонимания с тёзкой, которые сейчас могут превратиться в очень интересный поединок.

Пока у каждого из бойцов свои заботы и предстоящие события. Емельяненко проведёт поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». А у Шлеменко 3 декабря в Екатеринбурге заруба с Магой Исмаиловым за специальный пояс RCC. Но вряд ли конфликт двух Александров быстро утихнет. Можно смело ждать ответа от Шторма, который вряд ли станет молчать после такого выпада в свою сторону. И тогда в 2023 году на один огненный поединок станет больше.