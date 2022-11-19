12 лет назад Пакьяо установил немыслимый рекорд. Это достижение никому не повторить

Мэнни Пакьяо, бесспорно, является одним из величайших боксёров в истории. Его лучшие бои вошли в летопись бокса. Примечательно, что часть из его невероятных перформансов выпала на ноябрь. Именно этот месяц является самым успешным в его карьере — 10 побед, 0 поражений и одна ничья. Единственная ничья была в далёком 2001 году в бою против доминиканца Агапито Санчеса. Тогда их поединок прервали после шестого раунда из-за столкновения головами. И исход встречи определяли судьи.

Но в остальных схватках легендарный филиппинец собирал победы и устанавливал немыслимые рекорды. По этому поводу мы собрали самые известные и доминирующие перформансы в исполнении Пакмэна.

15 ноября 2003 года. Марко Антонио Баррера — Мэнни Пакьяо

В 2003 году Пакьяо был ещё восходящей звездой. На тот момент на его счету было всего четыре выступления на американском ринге. Потому неудивительно, что эксперты видели фаворитом Барреру. К моменту встречи у Марко Антонио было свыше 60 боёв, в которых он одержал 57 побед. Тогда ему было 29 лет. Но это никак не смутило филиппинского фрешмена.

Видео доступно на канале DAZN Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат DAZN Boxing.

Их первая встреча прошла во втором полулёгком весе (до 59,0 кг). Сначала Баррера выжидал Пакьяо активным вторым номером. Но он не выдерживал темпа филиппинца и собирал удары в глухой защите. Мэнни превосходил его по всем статьям: в футворке, скорости рук, работе ног и корпусом. У мексиканца ничего из этого не было. Потому неудивительно, что он оказался в нокдауне уже в третьем раунде.



В итоге Пакьяо вынудил Барреру отойти от изначальной тактики. И в последних раундах Марко Антонио ударился в бега. Но Пакмэн поймал его и беспощадно и безответно избил мексиканца в 11-м раунде. Угловым пришлось спасать своего бойца. А мексиканские болельщики плакали после увиденного.

12 ноября 2011 года. Мэнни Пакьяо — Хуан Мануэль Маркес 3

Хуан Мануэль Маркес и Мэнни Пакьяо Фото: Harry How/Getty Images

Один из самых спорных боёв в исполнении Пакьяо, который с трудом можно назвать лучшим. Но мы же помним, что ноябрь — любимый месяц Пакмэна. Тем не менее третья встреча против самого принципиального и неудобного соперника в карьере Хуана Мануэля Маркеса вышла наиболее осторожной. Они хорошо знали друг друга, потому их партии напоминали игру в кошки-мышки. Они боялись ошибиться, даже Пакьяо.



Этим пользовался Маркес. Он заставал Мэнни врасплох в переходных фазах атак благодаря встречным ударам. В отличие от своих предшественников, он не уступал Пакьяо в физике, а также превосходил в хладнокровии. Однако Пакмэн выглядел немного предпочтительнее из-за большей активности и постоянных наскоков. Из-за этого у него была ниже точность попаданий (30% против 32% в пользу Маркеса). Но он взял своё тоннажем (176 против 138 попаданий).



Потому счёт на судейских записках оказался близким — 114-114, 115-113, 116-112. И при этом некоторые эксперты посчитали, что Маркеса засудили. На минуточку, Хуану Мануэлю было уже 38 лет, а Пакьяо — 32 года. Но это не помешало им организовать четвёртый поединок, который расставил все точки над i.

18 ноября 2006 года. Мэнни Пакьяо — Эрик Моралес 3

Эрик Моралес в нокдауне Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Заключительная часть трилогии Пакьяо — Моралес вышла самой короткой. Моралес к тому моменту шёл с серией из двух поражений подряд. Потому выход на третью встречу с Пакьяо выглядел рискованным, особенно если учесть тот факт, что их прошлый бой закончился досрочной победой филиппинца.



И с первых секунд разница в классе была заметной. Моралес не успевал за молниеносными атаками Пакмэна и не чувствовал дистанцию. Поэтому мексиканец пытался затянуть Пакмэна в свои сети через зарубы, но в итоге сам оказался в нокдауне уже во втором раунде. И в следующей трёхминутке Эрик отлетел к канатам ещё дважды. Мощь и напор Пакьяо были настолько сокрушительными, что Моралес не захотел вставать после третьего нокдауна.

14 ноября 2009 года. Мигель Котто — Мэнни Пакьяо

Эпохальный бой. Тогда на кону стоял пояс чемпиона мира WBO в полусреднем весе, принадлежащий пуэрториканцу. А для Пакьяо этот бой был возможностью вписать своё имя в историю, став первым чемпионом мира по боксу в семи весовых категориях. До этого он делил рекорд с Оскаром де ла Хойей по количеству покорённых дивизионов (6). Но ему противостоял пиковый Мигель Котто, который дал очень жёсткий бой.

Видео доступно на канале Top Rank Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank Boxing.

Поначалу Котто успешно сдерживал филиппинца на дальней дистанции. Но затем Пакьяо включил ноги и всячески резал углы. Чемпион оказался в нокдауне уже в третьем и четвёртом раундах. Однако Пакмэн вёл поединок неидеально, пропуская тяжёлые удары в ответ. Хотя, когда Мэнни включался на полную, он доминировал по-особенному. Это отразилось на лице Котто к 10-му раунду.

Мигель Котто в бою с Мэнни Пакьяо Фото: Ethan Miller/Getty Images

И потому Мигель откровенно бегал от юркого филиппинца в 11-м раунде. Он боялся мощи Пакмэна. Но в заключительной трёхминутке Пакьяо догнал обессиленного чемпиона и осыпал его градом ударов. Рефери Кенни Бейлисс сразу же вмешался и спас Котто от более тяжёлых последствий.

13 ноября 2010 года. Мэнни Пакьяо — Антонио Маргарито

Через год после успешного разноса Котто Пакьяо пошёл на повышение в весе. Он решился на авантюру в виде перехода в первый средний дивизион. Так Пакьяо прошёл путь от «мухача» весом до 50,9 кг до средневеса (до 69,9 кг). Хотя для этой весовой категории Мэнни был маленьким, но при этом его скорость и мощь никуда не делись.

Видео доступно на канале Team Pacquiao в YouTube. Права на видео принадлежат Team Pacquiao.

Но сравнения по габаритам с Антонио Маргарито поражают. На взвешивании Пакьяо показал 65,6 кг, а Маргарито — 68,0 кг. А непосредственно перед боем разница в весе составила 7,7 кг. Рост Маргарито — 180 см, а у Пакмэна — 166 см. Но это никак не смутило филиппинца. Он с первых секунд сбивал прессинг мексиканца взрывными сериями и смещениями в сторону.



В отличие от встречи с Котто, Пакьяо не захотел рисковать своим здоровьем и старался избегать разменов с опасным Маргарито. Впрочем, филиппинец закрыл ему глаз уже в пятом раунде, а второй глаз начал закрываться в восьмом. Пакмэн настолько явно доминировал, что выдал рекордное количество попаданий по Маргарито за один раунд за всю карьеру мексиканца (57). А суммарно за 36 минут боя Антонио пропустил 401 удар в голову.

Антонио Маргарито после боя с Мэнни Пакьяо Фото: Tom Pennington/Getty Images

Потому не стоит удивляться тому, что сделал с его лицом Пакьяо. Это называется величие. Комментаторы с канала HBO не постеснялись уже тогда называть Мэнни легендой. Единственный и неповторимый чемпион мира в восьми весовых категориях. Таких больше нет и не будет.