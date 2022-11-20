Возвращение Короля кунг-фу. Нокаут идеальной вертушкой из кино

Даже без смешанных единоборств карьеру Муслима Салихова можно было бы назвать потрясающей. 38-летний россиянин — живая легенда ушу-саньда: самый титулованный боец в истории и одновременно единственный спортсмен не китайского происхождения, которому удалось завоевать титул «Король кунг-фу». Собственно, оттуда и прозвище Салихова — Король кунг-фу или Король Саньда. Но уже больше десяти лет наш соотечественник строит карьеру в ММА и с 2017 года выступает под эгидой UFC.

Между прочим, Король кунг-фу — настоящая находка для промоушена Даны Уайта. Уроженец Дагестана нечасто проигрывает и при этом дерётся максимально зрелищно. Размашистые удары и скоростные серии в исполнении Салихова украшают полусредний дивизион UFC. Но есть и проблема — Муслим абсолютно не медийный персонаж. Единственный громкий инфоповод, связанный с его именем — ошибочная дисквалификация за применение стероидов. Хвалёная USADA потом даже извинялась, что украла у россиянина почти год карьеры.

Минувшей ночью Салихов проводил свой очередной бой. Россиянину хотелось закрыть досадное поражение от Ли Джинлианга: летом Муслим неожиданно уступил китайцу техническим нокаутом во втором раунде. На этот раз соперником россиянина был Андре Фиалью — опасный португалец, который дерётся с невероятной частотой и переменным успехом. Тем не менее Салихов считался фаворитом поединка благодаря широкому арсеналу навыков и более серьёзному опыту.



Впрочем, лёгкой прогулкой для нашего спортсмена бой не стал. В первом раунде Салихов провёл удачный тейкдаун и превзошёл оппонента по количеству ударов, но попадание Фиалью оставило на лице дагестанца серьёзную гематому. Впрочем, уже во втором раунде португалец был вынужден спасаться под градом ударов Муслима, а третьем раунде Король кунг-фу красиво закончил поединок. Идеальный удар ногой с разворота пришёлся точно в челюсть Фиалью — тот схватился за лицо и больше драться не мог, судья остановил поединок. Очень красивый финиш, словно в кино!

«В первом раунде он достал меня хорошим ударом под левый глаз – после этого я видел двух Фиалью и не мог понять, какой из них реальный. Но потом он устал и уже меньше перемещался. А я нахожусь в хорошей форме. Готов драться пять раундов. Не нервничал, работал и ждал возможность, чтобы закончить бой.



Сегодня дрался как настоящий Король кунг-фу? Спасибо. Я ценю эту оценку. Каждый раз, когда мне удаётся закончить бой досрочно, говорю себе, что могу выступить ещё лучше. Это далеко не предел. Я поменял команду, она великолепна, и у меня лучший тренер. Готов к большим боям!» – сказал Салихов в октагоне сразу после победы.

Что же, Король кунг-фу действительно готов к большим боям. Хотя россиянину уже 38 лет, он в превосходной форме. Как минимум пара лет у него точно есть — почему не бы приблизиться к титулу? Понятно, что шансов на пояс не так много, учитывая, насколько длинная и серьёзная очередь к чемпионскому шансу. Но Салихов привык удивлять на протяжении всей своей карьеры. Будем надеяться, Муслим преподнесёт нам немало приятных сюрпизов. У него есть для этого всё необходимое.