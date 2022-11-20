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Жалгас Жумагулов — Чарльз Джонсон, судейское решение, завершение карьеры Жумагулова

Первый парень на деревне. Жумагулов был королём в России, но провалился в UFC
Александр Фролов
Как Жумагулов после России провалился в UFC
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Жалгас жалуется на судей. Но это не оправдание.

Минувшей ночью казахстанский боец Жалгас Жумагулов потерпел третье поражение подряд, уступив Чарльзу Джонсону спорным судейским решением. Два из трёх судей отдали победу американцу, несмотря на активность Жумагулова и неоднократные нарушения правил его соперником. Нельзя сказать, что Жалгас доминировал, но чем руководствовались два из трёх судей, назвавшие победителем Джонсона, сказать сложно. Всё это напоминает историю с Петром Яном, которого попросту ограбили в бою с Шоном О'Мэлли.

Огорчённый казахстанский спортсмен сразу после завершения поединка заявил, что вешает перчатки на гвоздь: «Всех приветствую! Все видели бой, что тут говорить? Говорить нечего. Это был мой последний бой. Спасибо всем, кто болел за меня. Больше я драться не хочу. Уже какой раз дерусь, а судьи мне не отдают. Устал, пашешь, пашешь, вкладываешься. Я сейчас говорю не на эмоциях, я говорю как есть. Всем спасибо, кто болел за меня. Обнял по-братски», – сказал Жумагулов.

Поражение от Джонсона действительно вышло обидным, спору нет. Жалгас с полным правом может сетовать на судей, но, если говорить откровенно, завершение его карьеры — абсолютно логичное решение. Дело в том, что после перехода в UFC казахстанец проиграл пять из шести поединков. Неужели везде дело было только в судьях? Или проблема в том, что Жумагулов попросту не дотягивал до уровня UFC? Ведь в этот раз Жалгас проиграл Джонсону — парню, у которого ещё не было побед в промоушене.

Да и остальная оппозиция казахстанского спортсмена была не слишком устрашающей. Если Жумагулов действительно имел серьёзные планы на UFC, всех соперников, которые ему доставались, нужно было «переезжать катком». А получились лишь равные поединки с середняками, где судьи порой были не слишком благосклонны к Жалгасу. Но судейские ошибки не оправдание, особенно в случае с досадным поражением от Манеля Капе, когда бывшего чемпиона AMC Fight Nights нокаутировали уже в первом раунде.

«Не соглашусь меньше чем за 30 млн». В России бойцов заваливают деньгами — но зачем? «Не соглашусь меньше чем за 30 млн». В России бойцов заваливают деньгами — но зачем?

Кстати, про чемпионство Жумагулова в России. К сожалению, нужно в очередной раз признать, что доминирование в наших промоушенах — точно не знак качества. Случай Петра Яна, когда спортсмен сначала разбивает всех здесь, а потом повторяет тоже самое в UFC, скорее, исключение из правил. Куда чаще бывает, когда наши «первые парни на деревне» попросту растворяются в промоушене Даны Уайта. Это не говорит о том, что российские пояса ничего не значат или что чемпионов не нужно уважать. Просто не нужно иметь от наших звёзд слишком больших ожиданий.

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Теги Бокс/ММА UFC Видео UFC •••

Заглавное фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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