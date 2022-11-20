Первый парень на деревне. Жумагулов был королём в России, но провалился в UFC

Минувшей ночью казахстанский боец Жалгас Жумагулов потерпел третье поражение подряд, уступив Чарльзу Джонсону спорным судейским решением. Два из трёх судей отдали победу американцу, несмотря на активность Жумагулова и неоднократные нарушения правил его соперником. Нельзя сказать, что Жалгас доминировал, но чем руководствовались два из трёх судей, назвавшие победителем Джонсона, сказать сложно. Всё это напоминает историю с Петром Яном, которого попросту ограбили в бою с Шоном О'Мэлли.

Огорчённый казахстанский спортсмен сразу после завершения поединка заявил, что вешает перчатки на гвоздь: «Всех приветствую! Все видели бой, что тут говорить? Говорить нечего. Это был мой последний бой. Спасибо всем, кто болел за меня. Больше я драться не хочу. Уже какой раз дерусь, а судьи мне не отдают. Устал, пашешь, пашешь, вкладываешься. Я сейчас говорю не на эмоциях, я говорю как есть. Всем спасибо, кто болел за меня. Обнял по-братски», – сказал Жумагулов.

Поражение от Джонсона действительно вышло обидным, спору нет. Жалгас с полным правом может сетовать на судей, но, если говорить откровенно, завершение его карьеры — абсолютно логичное решение. Дело в том, что после перехода в UFC казахстанец проиграл пять из шести поединков. Неужели везде дело было только в судьях? Или проблема в том, что Жумагулов попросту не дотягивал до уровня UFC? Ведь в этот раз Жалгас проиграл Джонсону — парню, у которого ещё не было побед в промоушене.



Да и остальная оппозиция казахстанского спортсмена была не слишком устрашающей. Если Жумагулов действительно имел серьёзные планы на UFC, всех соперников, которые ему доставались, нужно было «переезжать катком». А получились лишь равные поединки с середняками, где судьи порой были не слишком благосклонны к Жалгасу. Но судейские ошибки не оправдание, особенно в случае с досадным поражением от Манеля Капе, когда бывшего чемпиона AMC Fight Nights нокаутировали уже в первом раунде.

Кстати, про чемпионство Жумагулова в России. К сожалению, нужно в очередной раз признать, что доминирование в наших промоушенах — точно не знак качества. Случай Петра Яна, когда спортсмен сначала разбивает всех здесь, а потом повторяет тоже самое в UFC, скорее, исключение из правил. Куда чаще бывает, когда наши «первые парни на деревне» попросту растворяются в промоушене Даны Уайта. Это не говорит о том, что российские пояса ничего не значат или что чемпионов не нужно уважать. Просто не нужно иметь от наших звёзд слишком больших ожиданий.