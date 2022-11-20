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Хамзат Чимаев ответил Фрэнсису Нганну, спор об условиях в контрактах бойцов UFC, Борз вступился за Дану Уайта

Чимаев вступился за Дану, как цепной пёс! Хамзат старается вернуться в любимчики?
Сергей Сорокин
Хамзат Чимаев ответил Фрэнсису Нганну
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Борз жёстко ответил Нганну на выпад о плохих условиях в UFC.

В ночь с 19 на 20 ноября прошёл один из самых странных турниров в UFC. В карде было мало ярких вывесок, а главное событие и вовсе отменилось за несколько часов до старта. Но в мире промоушена не утихают страсти. И всё чаще в громкие истории оказывается замешан шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Борз не лезет за словом в карман. На этот раз он жёстко ответил самому Фрэнсису Нганну!

Камерунский хищник является действующим чемпионом организации в тяжёлом весе. Но он по-прежнему продолжает выступать с критикой контрактов бойцов UFC. Нганну несколько раз прямо обращался к Дане Уайту и организации. Фрэнсис даже заявлял, что промоушен не хочет заботиться о своих спортсменах: «Существует много всего, о чём бойцы не хотят разговаривать, а организация умалчивает. Для нас спонсоры — это огромный источник дохода, но компания использует их лишь в своих интересах. Дело не только в деньгах. Меня также не устраивают условия контракта».

Фрэнсис Нганну

Фрэнсис Нганну

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Хамзат Чимаев не стал молчать и вступился за Дану и UFC. Он призвал Нганну вспомнить о своём прошлом, а также оценить вклад организации в успех камерунца.

Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев
шведский боец UFC чеченского происхождения

«Понимаешь, я ценю то, что для меня делают Дана Уайт и UFC. Многие бойцы говорят, что промоушен не даёт им хороших денег и всякое подобное. Но посмотрите, кем вы были год, два или три назад. Не забывайте об этом. Лично я практически был бомжом. Этот парень, Фрэнсис Нганну. Он говорит, что получает мало денег от UFC, но в то же время рассказывает, что раньше жил на улице. Но почему тогда не живёшь там сейчас? Нужно ценить то, что есть. Просто дерись — деньги придут».

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С одной стороны, Хамзата можно понять. Многие суперзвёзды UFC пришли в организацию в сложный момент своей жизни. Промоушен помог им написать красивую профессиональную историю. Да и для самого Борза карьера в UFC – дело всей жизни. С другой стороны, Чимаев пытается выжать максимум из сложившейся ситуации. Совсем недавно он бросил вызов новому чемпиону в среднем весе Алексу Перейре. Но Хамзат прекрасно понимает, что пока уровень его соперников не убедил Дану в необходимости дать Борзу титульник.

Чимаев с первых мгновений появления в лиге покорил сердце её президента. И долгое время Хамзат, побивший кучу рекордов, был настоящим любимчиком Уайта. И Дана этого не скрывал. Но своим поведением и постоянными скандалами Хамзат замучил даже его. В итоге босс не только высказал своё разочарование, но и сделал это публично. Борз почувствовал, что лояльности можно больше не ждать, поэтому пытается вернуть себе расположение Даны. Словесная заруба с Нганну — прекрасная возможность показать свою преданность.

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