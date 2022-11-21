Умер кумир поколения. Актёр из «Могучих рейнджеров» был профессиональным бойцом

Из США пришла грустная новость — в возрасте 49 лет добровольно ушёл из жизни знаменитый актёр Джейсон Дэвид Фрэнк. Уроженец Калифорнии снялся во множестве фильмов и сериалов, но большинство из них были связаны только с одной франшизой — «Могучие рейнджеры». Данный супергеройский сериал вышел в 1993 году и продолжает существовать до сих пор, хотя является лишь калькой с японских сериалов. «Рейнджеры» до сих пор пользуются невероятной популярностью в США, а своё время они прогремели и в России, хотя сейчас этот сериал у нас мало кто смотрит.

Джейсон Фрэнк играл в «Могучих рейнджерах» роль Томми Оливера, зелёного рейнджера, попав на съёмки сериала практически случайно. Изначально Фрэнк должен был принять участие только в 14 эпизодах, но его харизма так понравилась зрителям, что сценаристам пришлось переписать сюжет под него. Цвета рейнджеров, которых играл Фрэнк, менялись: ведь с перерывами Джейсон играл в сериале и полнометражных фильмах по «Рейнджерам» до 2018 года, став героем целого поколения.

Джейсон Дэвид Фрэнк Фото: Daniel Zuchnik/Getty Images

Но актёрская деятельность была для него далеко не единственной. Фрэнк также трудился в качестве каскадёра и профессионального бойца. На счету актёра имелся чёрный пояс восьмой степени по сётокан-карате, а также чёрные пояса по тхэквондо и дзюдо. Уважал Джейсон и джиу-джитсу, где добрался до пурпурного пояса. Но главной любовью «зелёного рейнджера» были смешанные единоборства, которые в 90-е годы стремительно набирали популярность. Фрэнк активно занимался ММА и активно лелеял свою мечту — дебютировать в качестве профессионального бойца.

«Я просто хочу выйти и сделать всё, что в моих силах, чтобы доказать — я могу драться с профессионалами. Мне не нужны никакие титулы. Я просто хочу дать своим поклонникам возможность посмотреть что-то интересное, а себе добыть повод для гордости», — рассказывал актёр.

Следует отдать ему должное: как только у Фрэнка наметился длительный перерыв в актёрской карьере, он незамедлительно приступил к реализации мечты. В 2010 году Джейсон провёл в любительских ММА четыре поединка, каждый из которых выиграл уже в первом раунде. Причём дебютант полагался не только на свои навыки борьбы, оформив сразу два нокаута. Следом случился и профессиональный дебют в лиге Texas Cage Fighting. Где соперник актёра сдался уже на 46-й секунде после удушающего приёма!



К сожалению, на этом Фрэнк решил повесить перчатки на гвоздь — он достиг цели. Хотя было бы интересно посмотреть, до какого уровня актёр мог бы добраться, учитывая солидную борцовскую базу и отличную спортивную форму. С другой стороны, вряд ли у Джейсона были серьёзные перспективы, учитывая, что на тот момент ему уже стукнуло 37 лет. Впрочем, своим многочисленным поклонникам Фрэнк и так всё доказал. К сожалению, со своими психологическими проблемами Джейсон справиться так и не сумел. Но навсегда остался в истории кино.