Самый страшный нокаут в карьере Фёдора. В раздевалке стояла гробовая тишина

Легендарный Фёдор Емельяненко в феврале 2023 года проведёт заключительный бой в своей богатейшей карьере. Последний Император сразится за титул Bellator в тяжёлом весе с американцем Райаном Бейдером. Это будет реванш: в январе 2019 года Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом уже на 35-й секунде финала Гран-при тяжеловесов. Фёдор мечтает отомстить и буквально вынудил руководство промоушена дать ему второй бой с Райаном. Давайте вспомним, как проходил первый поединок россиянина с американцем.

Емельяненко тогда добрался до финала Гран-при достаточно уверенно: Фрэнк Мир и Чейл Соннен уступили уже в первом раунде, несмотря на свой громадный опыт. Но Бейдер, на пути к финалу побивший Мухаммеда Лаваля и Мэтта Митрионе, был намного опаснее ветеранов. Райан находился в превосходной форме, мог похвастать блестящим партером и ударной техникой, плюс, конечно, был значительно моложе. За Фёдора говорили многочисленные регалии и всемирная слава, но перед поединком у многих поклонников россиянина имелась тревога.

Вдобавок Емельяненко привёз в Лос-Анджелес, где и должен был проходить бой, достаточно странную команду. Актёр Павел Деревянко, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные плюс борец с запрещёнными веществами Никита Лушников явно никак не могли помочь Фёдору с подготовкой. Понятно, что они прилетели, скорее, для морального спокойствия Последнего Императора, но всё это выглядело достаточно странно. Если не сказать непрофессионально. Бейдер себе такого точно не позволял.



Впрочём, это были лишь детали. Единственное, что имело значение — как спортсмены покажут себя в октагоне. Фёдор поднимался в клетку по своей традиции с абсолютно каменным выражением лица. Бейдер же выглядел несколько напряжённым и максимально сосредоточенным. Оппоненты явно опасались друг друга и на протяжении первых 30 секунд поединка абсолютно не торопились: ограничивались перешагиваниями и ложными замахами. Пока не случился тот самый удар Бейдера.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть видео можно на официальном канале Bellator в YouTube.

Скачковый короткий левый боковой был известной коронкой Райана. Нет никаких сомнений, что Емельяненко готовился к этому удару в тренировочном лагере, но всё-таки попался на трюк Бейдера. Удар пришёлся точно в челюсть Последнего Императора, и тот рухнул на канвас. Добивание было делом техники для мастеровитого американца: тот прыгнул как лев и максимально жёстко финишировал россиянина. Судья остановил бой уже на 35-й секунде, спасая здоровье Фёдора. Пожалуй, это был самый страшный нокаут в карьере Емельяненко.

Фёдор Емельяненко Фото: ТАСС

Последний Император серьёзно пострадал: над ним активно колдовали врачи, проверяя на сотрясение и нанося швы на глубокое рассечение у Емельяненко. Как рассказывал потом Эдгард Запашный, Фёдор и вся его команда были попросту шокированы поражением — в раздевалке после боя стояла гробовая тишина. Многие фанаты, тоже поражённые результатом, потом даже просили Последнего Императора закончить карьеру, чтобы сохранить здоровье. Но Фёдор остался в спорте — и теперь готов отомстить Бейдеру. Лишь бы хватило сил.