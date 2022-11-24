Вместо Деда Мороза — Чешский Самурай. Прохазка подарил Анкалаеву титульник!

В полутяжёлом весе UFC произошла крупная сенсация. Действующий чемпион дивизиона Иржи Прохазка принял решение оставить пояс из-за повреждения плеча. Как сообщают журналисты со ссылкой на Дану Уайта, травма Прохазки — «одна из самых серьёзных, которые видели врачи промоушена». Тем не менее решение Иржи отказаться от титула вызывает огромное уважение. Подавляющая часть чемпионов на его месте просто лечилась бы, позволив конкурентам драться лишь за временные титулы. Но Прохазка не стал «собакой на сене».

«Я повредил плечо, и мне потребуется операция, которая выведет меня из строя минимум на 6 месяцев. Я посоветовался с руководством лиги и принял решение, что на время восстановления освобожу место чемпиона в полутяжёлом дивизионе. Я пойду за этим поясом вновь, когда на это дадут добро врачи. Я вернусь и заберу этот пояс назад, кто бы на тот момент не был его обладателем. Приношу извинения своим фанатам, друзьям, семье и всем, кто купил билеты и планировал приехать в Лас-Вегас, чтобы поддержать меня. Отдельные извинения Гловеру. Победим!» — сказал Иржи.

Таким образом, Прохазка выступил в роли настоящего Деда Мороза, подарив титульный шанс Магомеду Анкалаеву и Яну Блаховичу. Ведь теперь на кону поединка между россиянином и поляком будет титул UFC в полутяжёлом весе! Во всяком случае об этом говорят журналисты и сам Прохазка, назвавший бой Магомеда и Яна «титульным». При этом чешский спортсмен отдельно извинился перед Тейшейрой, реванш с которым сорвался. Теперь бразильский ветеран значительно отодвинулся от пояса и вряд ли этому рад. Но это не вина Прохазки.

Чешского Самурая вообще можно назвать украшением промоушена. Безграничная харизма, невероятная эффектность и любовь к рубке заставляют следить за Прохазкой даже тех, кто болеет за других спортсменов. А теперь Иржи ещё и проявил себя как настоящий джентльмен, по собственной инициативе отказавшись от пояса. Теперь чешского бойца хочется уважать ещё больше. Будем надеяться, он спокойно залечит свою травму и вернётся в октагон ещё более сильным. У Прохазки будут все шансы вернуть титул.

Ну а пока будем нетерпением ждать поединка Анкалаева и Блаховича. Россиянин идёт на серии из девяти побед, в последнем бою легко разбив звёздного Энтони Смита. Блахович — бывший чемпион в полутяжёлом весе, сенсационно потерявший пояс в схватке с Тейшейрой. Пожалуй, фаворитом в чемпионском поединке будет Анкалаев: он более разносторонний спортсмен, значительно моложе и не настолько измотан многочисленными боями. За Блаховича — опыт и умение устраивать невероятные сюрпризы. Будет интересно!