Маленький боксёр отлупил огромного баскетболиста! Шака не спасла разница в 70 килограммов

Индустрия поп-единоборств существует значительно дольше, чем многие из нас думают. Например, в 2009 году знаменитый баскетболист Шакил О'Нил в рамках своего шоу «Шак против», где он соревновался со звёздами из разных видов спорта, провёл поединок с легендарным боксёром Оскаром де ла Хойей. Золотой мальчик тогда только недавно завершил карьеру, проиграв пиковому Мэнни Пакьяо. Поэтому де ла Хойя с радостью принял вызов Шакила, хотя тот, явно подтрунивая над соперником, вышел на ринг под именем Мэнни Шакиао.

Мало того, баскетболист ещё и взял себе в тренеры Фредди Роуча, который как раз работал с Пакьяо. Хотя поединок, конечно, носил выставочный характер: в частности, спортсменов ожидали всего четыре раунда по две минуты и пятый — длиной в минуту. Да и как можно было серьёзно относиться к бою, где имелась такая разница в габаритах? Напомним, 179-сантиметровый Хойя тогда весил около 80 килограммов, а Шак, рост которого составлял 216 сантиметров, привёз на арену примерно полтора центнера живого веса! Таким образом, разница составила примерно 70 килограммов в пользу О'Нила.

Кстати, стоит отдать баскетболисту должное — он отлично подготовился к схватке. Шак достаточно быстро двигался, а его боксёрская техника выглядела вполне достойно. Несмотря на выставочный статус, спортсмены стали активно зарубаться с первых минут. О'Нил старался прессинговать и пользоваться преимуществом в габаритах, де ла Хойя сделал ставку на скорость и боксёрские умения. И, несмотря на всю подготовку Шака, его соперник всё-таки владел преимуществом



Золотой мальчик двигался легко, резко резал углы и выбрасывал удары в корпус баскетболиста — дотянуться до головы было почти невозможно. Неприятности у Оскара начинались только в том случае, если О'Нилу всё-таки удавалось зажать его у сетки: тогда профессиональному боксёру приходилось вспоминать все навыки защиты, уворачиваясь от пудовых кулаков. Однако в целом де ла Хойя безусловно переигрывал своего громадного оппонента. Но Шак искренне старался и даже после гонга продолжал лезть в яростные атаки.

Конечно, без шоу-элементов всё равно не обошлось: Бернарду Хопкинсу, тренирующему Оскара, надоела агрессия Шака — и он запрыгнул на спину великана. Под улюлюканье болельщиков баскетболист рухнул на канвас — весело стало всем без исключения. Но судьям нужно было вынести вердикт, и они единодушно отдали победу Золотому мальчику. Решение выглядело логичным, поскольку де ла Хойя действительно переиграл своего оппонента. Хотя через несколько лет Шак в интервью заявил, что не бил Оскара в полную силу, поскольку тот был его другом. Поверим громадному шутнику?