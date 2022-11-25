Амосов идёт по стопам Ломаченко. Чемпион Bellator в трёх шагах от великого рекорда Хабиба

Непобеждённый украинский боец Bellator Ярослав Амосов сразу после начала известных политических событий заявил, что приостанавливает карьеру. Действующий чемпион промоушена выразил желание защищать свою родину. Точно так же, как и прославленный украинский боксёр Василий Ломаченко, Ярослав вступил в территориальную оборону и сделал множество фотографий в военной форме. Но, как и Василию, Амосову это быстро приелось. И он сменил автомат на перчатки для ММА. Хотя изначально заявления бойца были другими.

«Наверное, многие подумали, что я сбежал, прячусь или ещё что-то в таком духе, но это не так. Я вывез семью в безопасную зону и сейчас вернулся, чтобы защищать свою страну. Я люблю эту страну. Нам приходится это делать. И у нас это получится, потому что за нами правда», — говорил Амосов в видеообращении.

Но 25 февраля 2023 года Ярослав вернётся в октагон после полуторагодового простоя, чтобы подраться с американцем Логаном Сторли. При этом подготовку украинец решил начать максимально рано, сообщив о возвращении к тренировкам уже в июне. Амосова можно понять: сейчас ему 29 лет — идеальный возраст для полусредневеса. Он и так пропустил достаточно много — если пауза затянулась бы ещё, можно было бы распрощаться с карьерой. Которую украинский боец с рекордом 26-0 строит всю жизнь. До цифр Хабиба — три победы.

С кем же подерётся Ярослав? Американец Логан Сторли — очень хитрый боец, умеющий пользоваться своими сильными сторонами. Например, в последнем бою Сторли добыл временный чемпионский пояс, в прямом смысле «залежав» Майкла Пейджа. Поединок получился невероятно скучным, его раскритиковали все, включая президента Bellator Скотта Кокера, но задача была решена. Ведь Логан победил самого опасного нокаутёра промоушена, причём без всякого риска для себя. Пусть и разозлил болельщиков.

Кстати, единственное поражение в карьере Сторли случилось именно в поединке с Амосовым. Да, американец и украинец уже встречались в октагоне: в 2020 году Логан уступил Ярославу в равном поединке раздельным решением судей. Теперь Сторли сможет взять реванш, если, конечно, ему хватит силёнок. Но пока больше похоже на то, что Амосов защитит титул — он попросту сильнее американца как спортсмен. Но точно мы узнаем только 25 февраля 2023 года. Осталось лишь подождать.