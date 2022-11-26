Непобедимая Кайла впервые проиграла! Лютая бразильянка избила легенду дзюдо

Знаменитая Кайла Харрисон сегодня проводила очередную защиту своего чемпионского пояса Professional Fighter League. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо много лет доминирует в промоушене и перед нынешним боем имела рекорд 15-0. Идеальные навыки дзюдо, огромные габариты и крепкий удар стали нерешаемым ребусом для всех соперниц Кайлы — только трижды её поединки добирались хотя бы до судейских решений. Кстати, два из трёх этих боёв были именно против Лариссы Пачеко.

Теперь Пачеко решила в третий раз попытаться одолеть невероятную американку. Ну и, конечно, забрать $ 1 млн, полагающийся за победу в Гран-при PFL. Тем более что бразильянка шла на серии из пяти побед нокаутами и выглядела неплохо готовой к новой встрече с Харрисон. Других кандидатов, в общем, и не находилось. За Лариссу говорили целый набор умений, отличная реакция и солидный опыт. Но Кайла всё равно считалась однозначным фаворитом схватки. Оно и неудивительно, учитывая её мощь.

На старте боя Харрисон двигалась активно, а вот претендентка работала неторопливо и осторожно. Однако уже на второй минуте Кайла классической подножкой из дзюдо опрокинула Пачеко. И в партере претендентке пришлось тяжело: да, она работала активно и контратаковала, но олимпийская чемпионка вбивала в неё жёсткие удары сверху. Потом Кайла по собственной инициативе поднялась, но тут же снова опрокинула бразильянку. Той доставалось очень и очень серьёзно — Ларисса приняла на себя серьёзнейший ущерб.

На старте второго раунда Харрисон внезапно упала после подсечки, а потом ещё и пропустила и пару ударов. Поймавшая кураж Пачеко вскоре едва не поймала чемпионку на удушающий приём, откуда американка выбралась невероятными усилиями. Второй раунд остался за Лариссой, здорово измотавшей Кайлу. Получается, Харрисон впервые в ММА-карьере проиграла раунд! Поэтому третью пятиминутку Кайла начала с отчаянной попытки тейкдауна: повалить бразильянку удалось, но при этом было пропущено множество тычков в голову. А потом Пачеко ещё и накинула треугольник.

Кайла снова выпуталась благодаря мастерству и железному характеру, однако было удивительно видеть, как великая дзюдоистка раз за разом уступает в партере. Концовка раунда осталась за чемпионкой, но её поклонникам становилось всё тревожнее. Ведь не менее сложным для Харрисон получился и четвёртый раунд, где Пачеко уверенно переигрывала её как в стойке, так и в партере. Вдобавок силы быстро покидали обладательницу чемпионского пояса PFL.

В пятом раунде скорости упали ещё сильнее. Кайла по-прежнему пыталась сделать тейкдаун, Пачеко стреляла навстречу быстрыми ударами. В концовке Харрисон попросту навалилась на свою оппонентку, стремясь набирать очки в глазах судей. Ведь именно судьи должны были определить победительницу равного поединка. И все три специалиста отдали победу Пачеко с одинаковым счётом 48-47! Фантастика! Кайла Харрисон терпит первое поражение в карьере, а Лариссу Пачеко можно только поздравить — это был превосходный бой.