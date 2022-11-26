«Не выдвину обвинений, если подпишет контракт». Хасбик врезал олимпийскому чемпиону!

Поклонники смешанных единоборств делятся на два типа: одни обожают блогера Хасбуллу Магомедова, более известного как Хасбик, а другие малыша откровенно ненавидят. Это касается и бойцов. Например, Конор Макгрегор и Пауло Коста дагестанскую медиазвезду не переносят: как ирландец, так и бразилец успели неоднократно поругаться с Хасбиком через социальные сети. Другие, как Алекс Волкановски или Генри Сехудо, души не чают в Магомедове. Но тот всё равно их не щадит.

Да, Хасбик использует свою фишку с ударами и грубостью даже к тем, кто проявляет к нему искреннюю симпатию. Вот и Сехудо, известный под прозвищем Тройной чемпион, провёл неудачную битву взглядов с дагестанским парнем. После недолгого сверления взглядами Хасбулла внезапно ударил Генри с локтя — выглядело достаточно мощно! Потом Сехудо сидел на ступе, а блогер пытался подобраться к нему, чтобы ударить посильнее. В общем, парни развлекались как могли.

Впрочем, потом Генри шумно выступил в соцсетях, в очередной раз вызвав Хасбика на бой — он постоянно требует от блогера выйти с ним в октагон. Разумеется, это была очередная шутка: «Вы уже видели кадры, на которых видно, что Хасбулла бесцеремонно напал на меня. Я согласен не выдвигать ему никаких обвинений, если он подпишет чёртов контракт на бой. Пришло время нам уладить спор раз и навсегда. Я иду за тобой, Хасбулла».

Конечно, Сехудо ближе по габаритам к Магомедову, чем условный Макгрегор, но такого боя не будет никогда, нужно быть реалистами. Зато стоит признать другое: Дана Уайт отлично вложил деньги, подписав с Хасбиком многолетний контракт. Этот парень действительно привлекает к UFС новых поклонников и развлекает прежних, кому приелись простые поединки. Вы только вспомните, как Хасбуллу встречали в Аргентине! К дагестанцу там отнеслись так, словно он является действующим лидером рейтинга P4P, никак не меньше.

За последние недели Хасбик успел встретиться с Шоном О'Мэлли, Камару Усманом и Сехудо. Посетил несколько стран и пообщался с огромным количеством простых болельщиков. С его лицом выходит официальный мерч UFC, а сам Дана Уайт искренне восхищается Магомедовым. Кажется, этот парень из дагестанского села пришёл к большому успеху и продолжает развиваться в качестве медиазвезды. Нравится это кому-то или нет, но в ближайшие годы про Хасбика будут говорить всё больше.