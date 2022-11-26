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PFL 10: 2022 Championships, Анте Делия — Матеус Шефель, результат боя, кто выиграл, победитель поединка

Брутальный нокаут в PFL! Огромный хорват за 168 секунд уработал тяжеловеса из Бразилии
Сергей Сорокин
Анте Делия — Матеус Шефель
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Судье пришлось спасать от Делии бедного соперника.

В ночь с 25 на 26 ноября состоялся грандиозный турнир PFL 10: 2022 Championships с шестью титульными поединками в основном карде. Каждый из финалистов сезона боролся не только за чемпионский пояс, но и за солидный денежный приз в $ 1 млн. Но далеко не все бои получились напряжёнными и продлились долго. Яркой вспышкой стала битва, в которой схлестнулись хорват Анте Делия и бразилец Матеус Шефель. Тяжеловесы подарили болельщикам огненное зрелище.

Ещё до выхода в октагон было заметно, что бойцы предельно сосредоточены. Они выглядели сгустками напряжения, которое начало выходить с первых же секунд поединка. Каждый из соперников пытался завладеть инициативой, шла борьба за территорию и выгодную позицию. А к середине первого раунда бойцы неожиданно забыли о защите и начали ожесточённо лупить друг друга. Акцентированнее был представитель Хорватии, который потряс соперника с левой, бразильца заметно повело.

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Делия почувствовал вкус крови и бросился добивать потерявшегося Матеуса. Он буквально осыпал голову соперника мощнейшими ударами, заставляя того буквально вжаться в сетку. Судья немного проспал момент, когда было необходимо остановить поединок. В итоге пришлось буквально оттирать Анте от лежащего бразильца. Хорватский боец не стал проявлять милосердия и пытался железно добить противника. Сразу после вмешательства судьи Делия продолжил вести себя очень эмоционально. Сначала он забрался на клетку и пообщался с фанатами, затем пробил «леща» своему тренеру и поцеловал его в лоб. Хорват успокоился только к официальному объявлению результата, на которое он вышел с флагом.

Делия оформил брутальный нокаут и наглухо вырубил тяжёлого бразильца. Он стал обладателем чемпионского пояса и $ 1 млн. А болельщикам смешанных единоборств боец запомнился не только мастерством в октагоне, но и ярким поведением после победы. И его даже не смутил приходящий в себя соперник.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА Видео PFL •••

Заглавное фото: Cooper Neill/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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